Hier wird wohl bald ein neuer Schriftzug stehen. Die Verhandlungen mit einem neuen Betreiber des bisherigen Bremer Star-Inn-Hotels laufen. (Frank Thomas Koch)

Schon bald soll das insolvente Star-Inn-Hotel am Bremer Hauptbahnhof wieder öffnen. Der Besitzer der Immobilie ist die G & U Immobilienmanagement GmbH & Co. Objekt Bremen KG in Kelkheim nahe Frankfurt am Main. Geschäftsführerin Antonia Schattel sagte dem WESER-KURIER: "Wir stehen in Verhandlungen mit einem neuen Betreiber." Dieser neue Betreiber werde voraussichtlich auch die 21 Beschäftigten übernehmen, die bisher im Bremer Star Inn gearbeitet haben.

Erst wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind und der Vertrag steht, könne man sagen, um wen es sich bei dem Betreiber handelt. Sicher sei, dass es im gleichen Rahmen wie bisher ein Drei-Sterne-Hotel bleiben wird. Schattel sagte, dass man der Kette bereits im vergangenen Herbst die Verträge gekündigt hatte. Das Objekt sei auch bereits so gut wie übergeben. In Zeiten, in denen Hotels nicht öffnen dürfen, sei man nicht davon ausgegangen, einen neuen Betreiber zu finden. „So lange haben wir den Schriftzug Star Inn am Hotel gelassen“, erläutert Schattel. Bei dem Immobilienbesitzer handelt es sich um ein Unternehmen in Familienhand, das auch Verbindungen nach Bremen hat.

Im Dezember ging die Star-Inn-Kette mit ihren insgesamt sieben Häusern in eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Da es für das Unternehmen schwierig war, einen neuen Investor zu finden, hat in Karlsruhe, wo der Firmensitz ist, das Amtsgericht nun ein gewöhnliches Insolvenzverfahren angeordnet. Seit 2010 firmierte das Hotel am Bremer Hauptbahnhof unter dem Namen Star Inn. Davor war das Columbus-Hotel und das Mercure Columbus als Teil der französischen Accor-Gruppe.