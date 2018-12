Sie feiern 50-jähriges Firmenjubiläum: Jörg Schlüter (links) und Volker Löhmann halten ein Wandfoto von einem Objekt in der Parkallee in der Hand. Die Zeiten für Makler seien derzeit gut. (Frank Koch)

Bremen. So manche Dinge beschäftigt die Immobilienmakler-Branche. Mal eben schnell ein Haus verkaufen oder eine Wohnung vermieten – so, wie sich in vielen Köpfen dieses Klischee halte, sei es beileibe nicht in der Branche, wie Immobilienmakler Jörg Schlüter und sein Geschäftspartner Volker Löhmann versichern. „Und dagegen müssen wir mit guter und überzeugender Arbeit angehen“, sagt Geschäftsführer Löhmann. Das Unternehmen hat vor wenigen Tagen seinen 50. Geburtstag gefeiert. Jörg Schlüters Vater Hans hatte es 1968 mit einem Partner gegründet und später allein weitergemacht. Jörg Schlüter ist seit 1993 mit im Unternehmen, seit 2013 ist Völker Löhmann mit dabei.

Gerade die vergangenen Jahre haben der Branche Einschnitte gebracht: Seit der Änderung bei der Maklerprovision 2015 besteht bei Vermietungen das Bestellerprinzip. Zahlte zuvor allein der Mieter die Provision, zahlt sie seitdem der Wohnungsbesitzer. Jörg Schlüter erinnert sich: „Da hatten wir Rückgänge bis zu 25 Prozent.“ Einige Wohnungsbesitzer hätten als Reaktion damals versucht, die Mietersuche selbst in die Hand zu nehmen. Von denen seien inzwischen wieder viele zurück als Kunden. „So mancher hatte dann auch gemerkt, dass es nicht mal so eben geht, den richtigen Mieter zu finden“, ergänzt Schlüter. Was die Makler auch beobachten konnten: „Dadurch, dass die Mieter nicht mehr zahlen, ist die Fluktuation gestiegen.“

Die Makler beschäftigt das Thema Provision weiter. Sie solle am besten auf alle Schultern verteilt werden. Schlüter sagt: „Schließlich nehmen beide Seiten unsere Leistungen in Anspruch.“ In Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg zahlen bereits beim Verkauf einer Immobilie Käufer und Verkäufer jeweils die Hälfte der Provision. Schlüter und Löhmann hätten nichts dagegen, wenn das auch in Bremen der Fall sei, wo nur der Käufer zahlt. Das solle am besten auch bei Vermietungen gelten, wobei Schlüter da fordert: „Dann sollte auch der Mieter die Möglichkeit haben, das in seiner Steuererklärung als Werbungskosten geltend zu machen.“

Auch die Vertriebskanäle für die Makler haben sich massiv verändert. „Vieles läuft heute im Internet auf Online-Marktplätzen“, gibt Löhmann zu bedenken. Da müssen die Objekte ansprechend mit vernünftigen Fotos präsentiert werden. Auch das sei nicht mal eben gemacht, so die Makler. Gleichzeitig biete die Digitalisierung hier aber auch Vorteile, wie Schlüter erläutert: „Wenn Sie heute auf einem Foto den fertigen Bau simulieren und das am Ende vergleichen, stimmt alles von der Farbe der Klinker bis zum Schatteneinfall.“ Das werde in Zukunft weitere Formen annehmen, sagt Löhmann: „Der nächste Schritt ist, dass Interessenten sich eine Brille für virtuelle Realität aufsetzen und damit durch die Wohnung oder das Haus laufen können.“ Das müsse dann natürlich ein Objekt sein, bei dem dieser Aufwand Sinn macht.

Momentan verkaufen sich die Objekte auch ohne virtuelle Realität ganz gut. So seien in einem Komplex in Walle in der Vegesacker Straße nur noch drei Wohnungen zu haben. In Schwachhausen an der Gete werden bis Sommer 2020 insgesamt 21 neue Wohnungen fertig, die Schlüter schon jetzt verkauft hat. Große Fotos davon hängen an den Wänden in Schlüters Büroräumen, die sich an der Schwachhauser Heerstraße schräg gegenüber von der Kirche St. Ursula befinden.

Worauf Schlüter im Rückblick stolz ist, ist die Gesamtleistung in der Überseestadt: „Da haben wir 350 Wohnungen verkauft und 450 Wohnungen vermietet. Da das damals die ersten fertigen Häuser in der Überseestadt waren, brauchte es von den Kunden ganz viel Fantasie, um sich vorzustellen, was dort entstehen wird“, erinnert sich Schlüter. Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen nebenan im Küchenstudio „bodenständig“ mit den zehn Mitarbeitern und langjährigen Kunden das Firmenjubiläum gefeiert. Das sei ein guter Zeitpunkt für die Feier gewesen. Denn von Dezember bis Januar ist für die Makler mehr Zeit: „In den Monaten mögen es die Menschen eher weniger mit Verkauf oder Vermietung. Im Frühjahr und Sommer macht das für beide Seiten mehr Spaß.“

Dass es im Unternehmen auch weiter bodenständig zugeht, dafür sorgt Firmengründer Hans Schlüter. Der hat im Büro noch einen Schreibtisch und ist an manchen Tagen anzutreffen, um selbst noch mit Rat und Tat und guten Kontakten zur Seite zu stehen.