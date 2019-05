Den EQC von Mercedes gibt es in der Grundausstattung für etwa 71 000 Euro. (TT News Agency)

Bremen. Das Elektroauto EQC soll den Autokonzern Daimler in die Zukunft führen – wohl deswegen spart Mercedes in seiner Ankündigung auch nicht mit großen Worten. Der EQC sei ein „Vorreiter einer avantgardistischen Elektro-Ästhetik“ und stehe für „progressiven Luxus“, ein „elektrifizierter Stern“. Vor allem aber ist es das erste E-Auto von Mercedes, das nach einigen Verzögerungen nun auf den Markt kommen soll.

Die ersten Kunden sollen das Elektroauto diesen Juni bekommen, erst im Herbst soll der EQC dann auch bei den Händlern stehen. Bestellbar ist das Fahrzeug vorab nun im Internet. Hier nennen die Stuttgarter jetzt auch erstmals einen Preis: Rund 71 000 Euro werden für die Grundausstattung fällig. Wer die zahlreichen Sonderausstattungen und Servicepakete hinzubucht, kommt aber auch schnell auf 85 000 Euro oder mehr. Dafür erhalten Käufer ein Auto, das mit einer Batterieladung maximal 470 Kilometer weit fahren soll, von null auf 100 in 5,1 Sekunden beschleunigt, dessen Spitzengeschwindigkeit aber bei 180 Kilometern pro Stunde abgeregelt ist.

Zuerst gebaut wird der EQC im Bremer Mercedes-Werk in Sebaldsbrück, später im Jahr soll auch der Standort in Peking für den chinesischen Markt produzieren. Die Bremer sind aber – wie schon für die C-Klasse und den GLC – weltweites Kompetenzzentrum für das E-Auto.

„Die Bremer Mitarbeiter verfügen über jahrelange Erfahrung in der Produktion von Fahrzeugen mit unterschiedlichsten Antriebsarten“, sagt Produktionsvorstand Markus Schäfer. Das soll auch mit dem EQC so bleiben: Er wird auf der gleichen Produktionslinie gebaut, auf der auch die C-Klasse Limousine, das T-Modell, der GLC und das GLC Coupé entstehen. Mercedes verspricht sich davon, flexibel auf die Nachfrage reagieren zu können. Denn noch ist unklar, wie groß das Interesse der Kunden am Elektro-Mercedes ist.

Nach Informationen des WESER-KURIER sollen allein 5000 Autos gebaut werden, damit sie in Autohäusern präsentiert werden können. Eine erste Planung von 20 000 Modelle im Jahr 2019 ist wohl aber hinfällig. Der Grund dafür soll die Verzögerung gewesen sein, die durch Lieferprobleme bei den Batterien für den EQC entstanden ist.