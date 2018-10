Am Stand der Sea Chefs herrscht gerade reges Interesse. Das Unternehmen kümmert sich um die Stellenbesetzung unter anderem für Tui Cruises. (Fotos: Florian Schwiegershausen)

Es ist 9.30 Uhr am T.i.m.e. Port 2 am Neuen Hafen, dem Technologiepark in der neuen Stadt. Mit Blick aufs Wasser läuft hier erst seit 30 Minuten die Cruise Jobs & Hotel Career Lounge, doch an den Ständen ist schon eine Menge los. 20 Unternehmen aus Kreuzfahrtbranche und Hotellerie präsentieren sich hier. Sie suchen Mitarbeiter aller Art, denn die Branche boomt. Prognosen gehen davon aus, dass schon bis zum Jahr 2022 mindestens 100 000 neue Crew-Mitglieder benötigt werden. Und junge Menschen, an diesem Morgen sind die Frauen in der Überzahl, informieren sich über die Jobaussichten.

Nach dem Abi aufs Schiff

Sarina ist 17 Jahre alt und aus Bad Bederkesa. 2020 will sie Abitur machen, und danach kann sie sich vorstellen, auf einem Schiff zu arbeiten – gern in der Animation. Erste Erfahrung mit Kindergruppen hat sie bereits bei Jugendfreizeiten gesammelt. Dieser Arbeit könnte sie natürlich auch auf dem Festland irgendwo nachgehen. Aber auf dem Kreuzfahrtschiff würde ihr das mehr Spaß machen: „Da sieht man dann verschiedene Städte, und ich kann vielleicht auch mal die Fremdsprachen aus der Schule anbringen.“

Sarina spricht neben Deutsch als Muttersprache noch Englisch und Spanisch – eine Mischung, die für Karibikkreuzfahrten perfekt wäre. Ihre Mutter ist an diesem Morgen mit dabei, aber nur, weil man mit dem Auto von Bederkesa aus doch schneller in Bremerhaven ist. Wenn es bei Sarina mit dem Job auf dem Schiff klappen würde, hätte ihre Mutter weniger von ihr. Die sagt aber ganz pragmatisch: „Sarina soll das machen, was ihr Spaß macht. Außerdem hatte ich sie ja nun viele Jahre bei mir zu Hause.“ Wenn Sarina das Abi hat, würde sie danach gern an Bord anheuern. Ob für ein Jahr oder länger, zeige sich dann.

Roxana ist an diesem Morgen extra aus Hamburg nach Bremerhaven gekommen: „Das hier ist aktuell die nächste Jobmesse, da fahre ich auch gern hierher.“ Bei der 24-Jährigen ist die Jobsuche schon konkreter. Sie hat seit zwei Monaten ihren Bachelor in Tourismus und Eventmanagement, und sie interessiert sich für die Organisation der Landgänge. Im Fachjargon heißt das „Shore excursions“, auf Deutsch ginge wohl auch das Wort Reiseleitung.

Roxana ist gut vorbereitet, sie hat ihr Unizeugnis dabei und fertig ausgedruckte Lebensläufe. Einen davon gibt sie Jody Becker von der Holland-America-Line. Der jungen Frau gefällt die Jobmesse in der Seestadt, weil sie nicht zu groß ist: „Ich habe es lieber, wenn es nicht so voll ist, und ich mich dadurch länger mit den Interessenten unterhalten kann.“

Online-Kurse ersetzen zum Teil die Berufsschule

Als einer der großen Arbeitgeber in der Branche ist auch die Schweizer Firma Sea Chefs mit einem Stand vertreten. Für das Unternehmen arbeiten auf 50 Schiffen namhafter Veranstalter mehr als 15 000 Mitarbeiter. Neu ist, dass Sea Chefs nicht nur Mitarbeiter für die Jobs an Bord suchen, sondern in Zukunft bei Tui Cruises auch junge Menschen in zwei Jahren zum Koch ausbilden wollen – in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Tirol.

Online-Kurse sollen dabei zum Teil die Berufsschule ersetzen. Für die Ausbildung hat sich an diesem Morgen noch niemand interessiert, aber das kann ja noch kommen. Ausbildungen in anderen Berufen sind vorerst nicht vorgesehen. „Das wäre vielleicht auch an der Rezeption noch möglich. Aber Praktikanten haben wir dort immer wieder“, sagt Connie Nanzer. Sie beantwortet am Stand von Sea Chefs die Fragen, versucht aber auch gleichzeitig, falsche Vorstellungen zu nehmen.

So gebe es manche Bewerber, die sich für geeignet hielten, weil sie selbst schon viele Kreuzfahrten gemacht haben. Die versucht Nanzer dann ein wenig zu erden: „Wie es dort an Bord zugeht, wo der Teppich dann endet, das wissen sie nicht.“ Ob das Arbeiten bei 17 Knoten Geschwindigkeit genauso gut läuft, muss jeder wissen. Zumindest eine Sache ist laut Nanzer nicht mehr so wichtig: „Gegen Seekrankheit gibt es Tabletten oder auch Pflaster, die man sich ans Ohr klebt.“

Von Unternehmen zu Unternehmen gestalten sich die Verträge unterschiedlich. Geht es um Kinderbetreuung, gibt es Einstellungen von nur zwei Wochen und bis zu sechs Monaten. Je länger man für ein Unternehmen arbeitet, desto besser lässt sich über die Vertragsdauer reden. Auch die Einstiegsgehälter sind unterschiedlich und abhängig vom Job. Je nach Verantwortungsbereich können das ab 1800 Euro netto aufwärts sein. Kost und Logis sind an Bord inklusive. Viele Mitarbeiter berichten auch immer wieder über einen guten Zusammenhalt an Bord.

Virgin Voyages startet ab 2020

Das Unternehmen Virgin Voyages vom britischen Multimilliardär Richard Branson ist dieses Jahr zum ersten Mal bei der Jobmesse in Bremerhaven dabei. Das erste Schiff soll 2020 von Miami aus zu Karibikkreuzfahrten starten. Darauf will sich der Veranstalter früh genug vorbereiten, wie Virgin-Mitarbeiter Anders Larsson sagt: „Wir suchen schon jetzt Mitarbeiter für alles – vom Zimmermädchen bis zum Maschinisten.“ Richard Bransons Philosophie entsprechend sollen es Mitarbeiter mit Charakter sein. „Es ist egal, was sie vorher gearbeitet haben. Egal ist auch, ob sie beispielsweise Tattoos auf der Haut haben. Bei anderen Unternehmen dürften sie da nicht arbeiten“, ergänzt der Schwede.

Ein weiterer Unterschied: Mit höchstens 2700 Passagieren an Bord sollen die Virgin-Schiffe nicht so groß sein und entsprechend weniger Tiefgang haben. So sei es ihnen möglich, Häfen in der Karibik anzusteuern, bei denen die großen Pötte passen müssen. Auch dazu hat sich Sarina Infos geholt. Vielleicht klappt es ja, dann hieße es für sie nach dem Abi: Barbados statt Bad Bederkesa.