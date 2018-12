Die Teilskaskoversicherung zahlt auch auch für aus dem Fahrzeug gestohlene Autoteile, wenn es sich um fest verbaute Autoteile handelt. (obs/LeasePlan Deutschland)

Smartphones, Laptops, teure Kleidung, Bargeld und Navigationsgeräte – im Auto befinden sich viele Dinge. Autoknacker haben es aber häufig auch auf teure verbaute Autoteile abgesehen. Eine wichtige Frage im Schadensfall: Muss die Versicherung für den Schaden aufkommen?

Wird ein Auto aufgebrochen, zahlt in der Regel die Teilkaskoversicherung. Sie zahlt die Schäden am Fahrzeug selbst und auch für aus dem Fahrzeug gestohlene Autoteile, wenn es sich um fest verbaute Autoteile handelt. Sie ist eine reine Fahrzeugteile-Versicherung. Für die Schadensregulierung gelten aber häufig Obergrenzen. Hier hilft ein Blick in den Vertrag. Es wird lediglich der Zeitwert erstattet. Bei Radios oder Navigationsgeräten kann das nach einigen Jahren nur noch die Hälfte des Anschaffungspreises sein.

Lose Gegenstände, wie zum Beispiel Nachrüst-Navigationsgeräte und Handys, sind nicht über die Kfz-Versicherung abgesichert. Ausgenommen davon sind Teile, die zur Serienausrüstung des Fahrzeuges gehören, zum Beispiel Warndreiecke. In bestimmten Fällen zahlt die Hausratversicherung für lose Teile, wie beispielsweise CDs, Sonnenbrillen oder Gepäckstücke.

Der Schutz ist allerdings sehr eingeschränkt. Werden Gegenstände des Hausrats gestohlen, können Versicherte auch dann die Regulierung verlangen, wenn sich diese nicht in der Wohnung befinden, sondern in einem verschlossenen Auto (Außenversicherung als Baustein der Hausratversicherung). Ist das Fahrzeug aber in einem öffentlichen Parkhaus abgestellt, erlischt der Schutz zum Teil, weil dem Versicherten dann eine Mitschuld unterstellt wird.

Wertsachen in einem Fahrzeug liegen zu lassen, womöglich noch gut sichtbar, wird als grobe Fahrlässigkeit gewertet. Dann kann die Regulierung auch komplett verweigert werden. Wird ein Auto aufgebrochen, aber nichts gestohlen, hilft nur eine Vollkaskoversicherung. Dies wird als Vandalismus gewertet – die Teilkaskoversicherung zahlt diese Schäden nicht. Haben Geschädigte keine Vollkaskoversicherung, bekommen sie keinen Ersatz für die Beschädigungen an ihrem Fahrzeug.