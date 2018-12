Am Engagement der ÖVB in Bremen und Bremerhaven soll sich nichts ändern. Das gilt auch für die ÖVB-Arena auf der Bürgerweide. (Christina Kuhaupt)

Die Landschaftliche Brandkasse Hannover ist bald alleinige Eigentümerin der Öffentlichen Versicherung Bremen (ÖVB). Das gab das Unternehmen am Freitag im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung auf Anfrage bekannt. Und somit gehört die ÖVB mit Sitz in Bremen in Zukunft ganz zur Versicherungsgruppe VGH aus Hannover. Die Landschaftliche Brandkasse ist ein Unternehmen der VGH.

Zum Jahreswechsel übernimmt die Landschaftliche Brandkasse Hannover 20 Prozent, die im Besitz der Norddeutschen Landesbank (NordLB) sind, und fünf Prozent der Weser-Elbe Sparkasse. In den vergangenen Monaten hat es der Mitteilung vom Freitag zufolge dazu Verhandlungen zwischen den Trägern, dem Vorstand, den Gremien und Aufsichtsbehörden gegeben. Auch der Personalrat der ÖVB soll dabei eingebunden gewesen sein. Ein Ergebnis dieser Gespräche ist, dass es im Zuge der Übertragung keinen Abbau von Arbeitsplätzen geben soll. In der Mitteilung heißt es dazu: „Die Wirtschaftsregion Bremen/Bremerhaven wird nicht geschwächt.“

Die Sparkasse Bremen, die zuvor ebenfalls 20 Prozent an der ÖVB hielt, hat ihre Beteiligung am Unternehmen bereits vor Kurzem veräußert. Denn die Bank will selbst als Versicherungsmakler unter der Marke „S Mobile“ tätig sein. Im Zuge dieser strategischen Neuausrichtung seien die Kooperationsverträge mit der ÖVB nicht verlängert worden, sagt Nicola Oppermann, Sprecherin der Sparkasse Bremen. In Zukunft bietet die Bank nicht mehr allein Versicherungsprodukte der ÖVB und VGH an, sondern auch die der Wettbewerber.

Die Sparkasse löste durch diese Trennung aus, dass die VGH ab Januar dann alle Anteile an der bisher rechtlich selbstständigen Bremer Versicherung halten wird. Die Akteure wollen auf diesem Weg ihre Zusammenarbeit vereinfachen. Die Landschaftliche Brandkasse hielt schon zuvor die Mehrheit an der ÖVB mit Anteilen von 55 Prozent.

Am Unternehmen soll sich nach der Übernahme der Hannoveraner nichts ändern - wie die ÖVB bereits im Vorfeld erklärte. Die Marke ÖVB soll bleiben, ebenso die Standorte in Bremen und Bremerhaven sowie die Vertretungen. Die Verträge der Versicherten werden der Mitteilung zufolge inhaltlich unverändert fortgesetzt. Die ÖVB soll nun „unter Wahrung ihrer Identität“ rechtlich in die Brandkasse integriert werden.

Das Sponsoring im Bundesland soll ebenfalls fortgesetzt werden, betonte Frank Müller, Vorstandssprecher der ÖVB und Vorstandsmitglied der Landschaftlichen Brandkasse Hannover. Der Versicherungsanbieter engagiert sich etwa bei Werder Bremen, Bremen 1860 oder bei der ÖVB-Arena.