Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist angespannt. Für immer mehr Menschen ist bezahlbarer Wohnraum nur schwer zu finden. (Bernd Wüstneck/dpa)

Kaum ein Thema betrifft so viele Menschen wie das Wohnen: Arbeiter, Angestellte, Millionäre oder Rentner – sie alle müssen irgendwo unterkommen. Das wird in Deutschland aber immer schwerer, zumindest, wenn es bezahlbar sein soll. Wohnen ist ein Menschenrecht. Dass nun viele Bürger das Gefühl haben, dieses Recht werde nicht mehr geschützt, zeigen etwa die emotional geführten Debatten über Verstaatlichung von großen Wohnungskonzernen. Auch die vielen Studien, die Grundstückspreise, Nebenkosten oder Mieten vergleichen, sind ein Zeichen für die Brisanz des Themas. Allein: Sie beschreiben nur die Symptome, bekämpfen aber nicht die Ursache.

Der Markt wird die Probleme nicht von selbst beseitigen. Jetzt ist es an den Politikern, Lösungen zu finden. Zwar sind Bund und Länder längst dabei, etwas gegen die Wohnungsnot zu tun, doch das ist nicht genug. Dies ist einer der Fälle, in denen gilt: Viel hilft viel. Und das nicht nur in Sachen sozialer Wohnungsbau; auch die bürokratischen Regeln für Neubauten müssen überprüft und, wo hinderlich, abgebaut werden. Es gibt viele Stellschrauben, an denen sich drehen ließe.