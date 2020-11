Landmann ist der zweitgrößte Grillhersteller Deutschlands und auch in Skandinavien, Australien und den USA eine beliebte Marke. (Hans-Henning Hasselberg)

Nach dem Insolvenzantrag des Grillherstellers Landmann ist Insolvenzverwalter Malte Köster optimistisch, was die Zukunft des Unternehmens angeht. „Die Ausgangsposition ist besser als in durchschnittlichen Insolvenzverfahren“, sagte er dem WESER-KURIER am Dienstag. Schon jetzt gebe es Interesse von Investoren daran, die Firma aus Osterholz-Scharmbeck zu übernehmen.

Laut Köster dürfte die Corona-Pandemie wenig zu den finanziellen Schwierigkeiten beigetragen haben. Im Gegenteil: „Eigentlich könnte man meinen, dass das Grill-Geschäft davon sogar profitiert“, sagt Köster. Schließlich seien viele Menschen in den vergangenen Monate nicht in Urlaub gefahren, sondern hätten mehr Zeit zu Hause verbracht. So sprachen auch im September noch die Landmann-Geschäftsführer davon, dass Homeoffice und die Corona-Schutzmaßnahmen beim Absatz eher geholfen als geschadet hätten. Trotz zwischenzeitlicher Lieferstopps aus Asien habe man die erhöhte Nachfrage der Verbraucher bedienen können.

Darauf lässt auch eine Branchenanlayse des Portals Statista schließen. Sie zeigt, dass der Umsatz von Grill- und Bratgeräten in Deutschland in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist – auf zuletzt 32,9 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Eine erste Prognose geht davon aus, dass die Corona-Pandemie nur zu einem kleinen Umsatzrückgang führen wird.

Warum Landmann in diesem wachsenden Markt dennoch in die Insolvenz abgerutscht ist, dazu kann Köster aktuell noch nichts sagen. Allerdings sprach die Geschäftsleitung zuletzt von einem großen Verlustvortrag aus den Vorjahren. Auch deswegen befindet sich das Unternehmen nicht erst seit dem Insolvenzantrag in einer Phase der Umstrukturierung. Die hat laut Köster angefangen, als der Großhändler Unimet Insolvenz anmeldete und vergangenes Jahr seinen Betrieb einstellte. Sowohl Unimet als auch Landmann waren Teil der Bremer Unternehmensgruppe Gebrüder Thiele.

Neuaufstellung bereits angestoßen

Eine Neustrukturierung berge immer die Gefahr, so Köster, dass sie nicht erfolgreich sei und zu einer Insolvenz führe. Aus Sicht des Insolvenzverwalters sei es positiv zu werten, dass das Verfahren, den Grillhersteller neu aufzustellen, bereits angestoßen sei. So wurde bereits im September die Logistik ausgelagert. 26 Mitarbeiter haben daraufhin ihre Stelle verloren. Zudem wurde noch vor dem Insolvenzantrag ein Investorenprozess angestoßen, bei dem es darum geht, Landmann zu verkaufen.

Der solle nun fortgesetzt werden. „Es gibt eine hohe Nachfrage und seriöse Interessenbekundungen“, sagt Köster. Den Insolvenzverwalter wundert das nicht. Landmann sei schließlich der zweitgrößte Grillhersteller Deutschlands und auch international sehr beliebt, etwa in Skandinavien, den USA und Australien.

Für die 80 Mitarbeiter geht es trotz Insolvenzverfahrens nun erst einmal weiter. Ihr letztes Gehalt haben sie laut Köster bekommen, nun folgt das Insolvenzgeld bis Ende Januar.

Landmann wurde 1966 in Osterholz-Scharmbeck gegründet und ist damit nach Weber der zweitälteste Grillhersteller der Welt. Begonnen hat das Geschäft damit, dass der damalige Hauptgesellschafter 20 000 Grills aus Kanada importierte, um sie in Deutschland zu verkaufen – später folgte dann eine eigene Produktion in Schwanewede, die in den 1970er-Jahren nach Asien verlagert wurde.

Mittlerweile verkauft Landmann nicht mehr nur den klassischen Holzkohlegrill, sondern hat auch einen Keramikgrill, Smoker und diverse Gasgrills im Angebot. Mit der Marke Landmann bedient das Unternehmen den Premium-Markt, unter dem Namen Grillchef werden preiswertere Produkte vertrieben.