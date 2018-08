Ein Blick in die Bremer C-Klassen-Produktion: Viele Autokäufer haben das Facelift des Modell abgewartet. Das hat zu Rückgängen geführt. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Stuttgart/Bremen. Die Zahlen sehen nur auf den ersten Blick gut aus: Mercedes-Benz hat seit Jahresbeginn mehr als 1,3 Millionen Autos weltweit verkauft und damit einen Rekord erzielt, teilte der Konzern am Montag mit. In der Jubelmeldung verstecken sich jedoch auch Details, die den Erfolg relativieren.

„Noch nie zuvor haben so viele Kunden in den ersten sieben Monaten eines Jahres ihren neuen Mercedes-Benz in Empfang genommen. Wir konnten seit Jahresbeginn den Absatz um 2,3 Prozent auf über 1,35 Millionen verkaufte Pkw steigern“, sagt Daimler-Vorständin Britta Seeger. Vor allem in China hat der Autobauer aus Stuttgart seinen Absatz gesteigert. In den ersten sieben Monaten des Jahres verkaufte er hier mehr als 390 000 Fahrzeuge – ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Absatz schwächelt

Zur Wahrheit gehört aber auch etwas anderes: Die Verkaufszahlen für den Juli sind ein weiterer Dämpfer für den Konzern. Denn im vergangenen Monat ist die Zahl der verkauften Autos von Mercedes um fast acht Prozent auf 167 518 Stück gefallen. Damit ging der Absatz deutlicher zurück als noch im Juni.

Für den bisherigen Jahresverlauf vermeldete Mercedes dennoch ein Verkaufsplus, was vor allem mit den ersten fünf Monaten des Jahres zu tun hat. Hier konnte der Autobauer stark zulegen. Im Juli bereiten den Stuttgartern aber vor allem zwei wichtige Märkte Sorgen: Deutschland und die USA. Die Rückgänge beim Verkauf sind hier aktuell drastisch. In Deutschland wurden etwa 22 300 Autos verkauft (minus 16,5 Prozent), in den USA sackte die Zahl auf rund 20 000 ab (minus 22,7 Prozent). Auch auf das bisherige Jahr gesehen steht in beiden Märkten ein Minus. In den ersten sieben Monaten ging der Verkauf um 2,7 beziehungsweise 4,8 Prozent zurück.

Laut Daimler stecken verschiedene Gründe hinter diesem deutlichen Rückgang. So habe es vor allem in den USA Probleme gegeben, weil ein Feuer bei einem Zulieferer auch für Verzögerungen im Mercedes-Werk in Tuscaloosa gesorgt habe. Dadurch habe man dort weniger SUVs produzieren können, wie ein Sprecher des Konzerns mitteilt. Außerdem habe es in den USA eine Computerstörung gegeben. Daraufhin hätten Kunden mehrere Tage lang keine Autos bestellen können.

Und auch wenn die USA bislang noch keine Zölle auf Autos aus der EU erhoben haben, so steckt Mercedes schon mitten im Handelskrieg. Vor etwa einem Monat hat China Strafzölle auf US-Autoimporte eingeführt. Und da Mercedes in Tuscaloosa nicht nur für den US-Markt produziert, sondern ein Großteil der Autos nach Fernost geht, muss sich der Konzern etwas einfallen lassen. Zuletzt war die Rede davon, dass die Produktion in China erhöht werden soll, um die 25 Prozent Aufschlag auf die Fahrzeuge zu umgehen.

Auch der Verkaufsstopp der C-Klasse belaste den aktuellen Absatz, teilte der Sprecher mit. Bis Mai seien Modelle gebaut worden, deren Motoren eine zweifelhafte Abgaseinrichtung besitzen. Auch das sogenannte WLTP-Verfahren sorgt bei den Stuttgartern für Kopfzerbrechen. Hinter dieser Abkürzung steckt ein EU-weit einheitliches Prüfverfahren, mit dem Kraftstoffverbrauch und Abgasausstoß von Autos ermittelt und so vergleichbar gemacht werden soll. Dieses Verfahren soll ab September den bisherigen Test ersetzen. Durch die Einführung könnten aber zusätzliche Belastungen entstehen, hatte der Konzern Ende Juni gewarnt.

Rivale BMW lauert

Und nicht zuletzt zögern viele Autokäufer, weil sie auf neue Modelle warten. Diesen sogenannten Lifecycle-Effekt spürt der Autobauer nun. Anstatt jetzt eine A-Klasse zu kaufen, warten Kunden lieber die Markteinführung der neuen A-Klasse ab. Ähnliches bei der C-Klasse: Das Facelift des Modells wurde erst vor gut einem Monat vorgestellt.

Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen sieht aber auch noch einen anderen Grund für die Zurückhaltung: den Abgasskandal. „Der Diesel bringt den deutschen Herstellern Unglück“, sagt der Branchenexperte. Davon profitierten nun andere: So habe Volvo schon früh beschlossen, sich von der Diesel-Technologie komplett zu verabschieden. „Das Unternehmen ist der große Gewinner in den USA und nimmt Mercedes die Kunden weg.“

Mit der Schwäche von Mercedes im Juli könnte BMW aufholen. Der Erzrivale legt in den kommenden Tagen die Absatzdaten für den vergangenen Monat vor. BMW-Chef Harald Krüger will das eigene Unternehmen beim Verkauf von Oberklassewagen bis 2020 wieder vor Mercedes sehen. Schon in diesem Jahr soll der Rückstand schrumpfen.