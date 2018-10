Viele Menschen in Bremen sind (sehr) zufrieden mit ihrer finanziellen Situation. (Tobias Hase/dpa)

Die Mehrheit der Bremer und Bremerinnen ist zufrieden mit der eigenen finanziellen Situation. Das geht aus dem am Mittwoch vorgestellten Vermögensbarometer des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) hervor. Laut der repräsentativen Umfrage beurteilen 66 Prozent der Bremer und Bremerinnen ihre finanzielle Situation als gut oder sehr gut. Lediglich sechs Prozent schätzt diese als (eher) schlecht ein. Im bundesweiten Vergleich liegt die Hansestadt damit auf Platz vier. Am zufriedensten sind demnach die Menschen in Hessen: In dem Bundesland sind 72 Prozent (sehr) zufrieden. Auf den weiteren Plätzen folgen Rheinland-Pfalz und Bayern. Das Schlusslicht bilden Berlin und Brandenburg. Dort sagen 16 beziehungsweise neun Prozent der Menschen, dass ihre finanzielle Situation (eher) schlecht sei. Nur rund die Hälfte beurteilt ihre Lage als (sehr) gut.

Trotz der großen regionalen Unterschiede ist der Gesamttrend in Deutschland positiv. Bundesweit sind fast zwei Drittel der in Deutschland lebenden Menschen (sehr) zufrieden mit ihrer finanziellen Lage - vergangenes Jahr waren es noch weniger als 60 Prozent. Gleichzeitig ist der Anteil der sehr Unzufriedenen leicht gesunken, von neun auf acht Prozent. Auffällig ist, dass bei Frauen die finanzielle Zufriedenheit mit 62 Prozent etwas geringer ausfällt als bei Männern (65 Prozent).

Der positive Trend setzt sich auch beim Blick in die Zukunft fort. Während 2017 nur jeder Vierte gesagt hatte, er mache sich keine Sorgen in Bezug auf das Sparen, sind es dieses Jahr schon 39 Prozent. Entsprechend liegt der Anteil derjenigen, die besorgt sind, bei 61 Prozent. Vor allem Menschen mit einem höheren Nettoeinkommen bereitet das Sparen mehr Sorgen als Geringverdienern.