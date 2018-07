Joachim Ossmann (Kuhaupt)

Bremen. An diesem Mittwoch werden die ersten Jugendlichen ihre Ausbildung im aktuellen Lehrjahr beginnen. Für viele gewiss ein Grund zur Freude, für andere junge Menschen hingegen nicht. Etwa 1000 Jugendliche sind in diesem Sommer bislang noch ohne Lehrstelle – obwohl sie gerne eine hätten. Gleichzeitig sind auch bei Unternehmen viele Ausbildungsplätze unbesetzt.

Insgesamt 1845 unversorgte Bewerber bei 1623 unbesetzten Lehrstellen – das ist die Relation, die Joachim Ossmann, Chef der Agentur für Arbeit, für den Bezirk Bremen-Bremerhaven, zu dem auch der Landkreis Osterholz gehört, am Dienstag vorgestellt hat. Allein in Bremen gibt es noch mehr als 1300 freie Stellen, gleichzeitig 1057 Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz bekommen haben. Für Ossmann sind das keine guten Zahlen: „Jugendliche sollten ihre Karriere nicht mit Arbeitslosigkeit beginnen“, sagt er. Und auch für die Unternehmen sieht er darin ein schlechtes Zeichen. „Für sie wird es immer schwieriger, Azubis zu finden.“

Der Agenturchef weist Jugendliche und Betriebe gleichermaßen darauf hin, dass es noch nicht zu spät sei. Man könne sich auch kurzfristig um eine Lehrstelle bemühen. „Es gibt noch ein großes Angebot in einigen Branchen“, sagt Ossmann. Viel gesucht würden immer noch Altenpfleger, Elektroniker und Fachinformatiker, aber auch Azubis in der Gastronomie und im Einzelhandel.

Für den Arbeitsmarkt hat Ossmann gute Nachrichten – auch wenn die Arbeitslosenquote im Juli im Vergleich zu Juni gestiegen ist. Ein Jahr zuvor war sie nämlich mit 10,3 Prozent im Land Bremen noch höher. Aktuell sind es zehn Prozent. Dass es nun mehr Arbeitslose als im Monat zuvor gibt, führt Ossmann auf ein jährliches Phänomen zurück: „Im Juli kamen viele junge Menschen nach dem Abschluss ihrer Schulausbildung oder nach Ende der beruflichen Ausbildung auf den Arbeitsmarkt“, sagt der Agenturchef. Diese müssten sich nun umschauen, fänden erfahrungsgemäß aber schnell wieder eine Stelle. Beschleunigt werden dürfte dies durch den hohen Bestand an offenen Positionen. Im Juli war eine Rekordzahl von 8151 unbesetzten Stellen im Agenturbezirk gemeldet. Das sind etwa 1000 mehr als im Vorjahr.

Auch in Niedersachsen stieg die Zahl der Arbeitslosen saisonbedingt an. Insgesamt waren dort im Juli 231 666 Menschen als arbeitslos registriert. Die Quote erhöhte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent. Ein Jahr zuvor lag sie jedoch noch bei 5,9.

Dass die Bremer Probleme am Ausbildungsmarkt ein verbreitetes Phänomen sind, zeigt ein Blick nach Niedersachsen. Auch hier sind viele Stellen unbesetzt. "Die schrumpfenden Schüler-Jahrgänge und die erhöhte Studierneigung von Abiturienten führen dazu, dass immer weniger Schulabsolventen auf dem Ausbildungsmarkt ankommen. Für einige Betriebe spitzt sich die Lage zu", sagt Bärbel Höltzen-Schoh, Niedersachsen-Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Hier gab 54 881 Bewerber – 4,5 Prozent weniger als vor einem Jahr. Ihnen standen 54 271 Ausbildungsstellen gegenüber, 2,2 Prozent mehr als noch 2017.

Beide Länder liegen im Trend. Deutschlandweit erhöhte sich die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Juni um 49 000 auf 2,33 Millionen. Die Quote stieg leicht auf 5,1 Prozent – die niedrigste Juli-Arbeitslosigkeit seit 25 Jahren.