Die Experten von Creditreform gehen davon aus, dass Überschuldung und Altersarmut in Zukunft eher zu- als abnehmen werden. (ARMIN WEIGEL)

Immer mehr alte Menschen in Deutschland können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Innerhalb von nur zwölf Monaten sei die Zahl der überschuldeten Verbraucher im Alter ab 70 Jahren um 44,9 Prozent auf rund 380.000 gestiegen. Das geht aus dem Schuldneratlas 2019 hervor, den die Wirtschaftsauskunftei Creditreform erstellt hat. Auch in anderen Altersgruppen hat die Überschuldung zugenommen. Aus der Gruppe der 60- bis 69-Jährigen sind 640.000 Menschen nicht mehr in der Lage, ihre Ausgaben aus ihrem Einkommen zu bestreiten. Das ist ein Plus von 15,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Die Überschuldungsquote ist bei Rentnern stark gestiegen“, sagt Verena Dahlke, Geschäftsführende Gesellschafterin von Creditreform in Bremen. „Das ist bedenklich!“

Bremen ist keine Ausnahme: Daten aus der amtlichen Sozialberichterstattung zeigen, dass die Armustgefährdungsquote deutlich zugenommen hat. 2018 lag sie bei 14,3 Prozent bei Menschen ab 65 Jahren. Ein Jahr zuvor waren es noch 13,8 und 2005 sogar nur neun Prozent.

Den Anstieg bestätigt Anke Teebken vom Verband Der Paritätische in Bremen. „Das Problem wächst“, sagt sie. Es gebe Stadtteile, die deutlich älter würden. Die Vahr sei so ein Beispiel: Als in den 60er-Jahren viel gebaut worden sei, seien viele junge Menschen dorthin gezogen. Die seien nun älter geworden. „Nicht umsonst hat etwa die Bremer Tafel dort nun einen Standort eröffnet“, sagt Teebken.

Die Gründe für die wachsende Altersarmut sind nach Einschätzung der Experten vielfältig. Einerseits machten sich hier die Rentenreformen der vergangenen Jahrzehnte bemerkbar, die fast durchweg auf eine Kürzung des Sicherungsniveaus der gesetzlichen Rente abgezielt hätten, heißt es im Schuldneratlas. Außerdem wirkten sich die wachsende Zahl unsteter Erwerbsbiografien und das Anwachsen des Niedriglohnsektors aus. Auch der zum Teil dramatische Anstieg der Mieten spiele eine Rolle.

Insgesamt ist die Überschuldungsquote in Bremen nahezu unverändert geblieben. In der Stadt Bremen liegt sie bei 12,5 Prozent. Bundesweites Schlusslicht ist Bremerhaven mit einer Überschuldungsquote von 21,7 Prozent. (mit dpa)