Die Stimmung der Belegschaft von Nordsee in Bremerhaven soll einen neuen Tiefpunkt erreicht haben. (Peter Kneffel)

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ruft die Beschäftigten des Unternehmens Nordsee in der Hauptverwaltung in Bremerhaven zu einem viertägigen Streik auf. Die Belegschaft der Fischrestaurantkette soll demnach ihre Arbeit bis Freitag niederlegen. Die NGG kritisiert in ihrer Mitteilung, die Geschäftsführung von Nordsee sei weiter nicht zu Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag für den Standort bereit.

Im Februar und August kam es deshalb bereits zu Warnstreiks. Nun soll der Druck erhöht werden. „Es rumort weiter im Hause Nordsee. Die Stimmung der Belegschaft ist auf einem neuen Tiefpunkt angelangt“, heißt es von der NGG. Die Gewerkschaft hält einen Sozialtarifvertrag für notwendig: Vor allem, weil Nordsee erwägt, den Standort in Bremerhaven womöglich zu verlassen. Seit einem Jahr ist diese Überlegung bekannt.

Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag sah die Geschäftsführung von Nordsee bisher als zu früh an, weil noch keine Entscheidung zur Verlagerung der Verwaltung gefallen sei. "Sollte Ende August die Möglichkeit einer Standortverlegung weiterhin in Betracht gezogen werden, wird erst dann die konkrete Ausgestaltung geprüft, die dann wiederum Grundlage für die finale Entscheidung sein wird“, teilte das Unternehmen dem WESER-KURIER dazu Anfang August mit.

Sollte Nordsee bei dieser Position verharren, sei man auch zu einer Ausweitung des Streiks bereit, erklärte die NGG nun. Die Geschäftsführung biete Belegschaft, Betriebsrat und der Gewerkschaft nur einen Scheindialog an – ohne eine echte Beteiligung. „Mehr als heiße Luft ist da nicht zu erwarten“, äußerte sich Gewerkschaftssekretär Moritz Steinberger. Die NGG fürchtet, dass den Arbeitnehmervertretern am Ende der Gespräche doch vollendete Tatsachen präsentiert werden. Das sei zuletzt im Februar der Fall gewesen. Damals hätten viele Mitarbeiter das Unternehmen ohne angemessene finanzielle Absicherung verlassen und seien durch „jüngere, flexiblere und vor allem billigere“ Mitarbeiter ersetzt worden.