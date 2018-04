Einsparpotenzial für die Umwelt: An Bord der 15 Costa-Schiffe werden jährlich 54 Millionen Essen zubereitet. (Stoppress/Nicole Schulze-Aissen)

Bremen. Nachhaltigkeit – dieses Schlagwort hat im Tourismus während der vergangenen Jahre mehr an Bedeutung gewonnen. Auch die Kreuzfahrtbranche stellt sich zunehmend darauf ein und arbeitet in verschiedenen Bereichen daran, die Nachhaltigkeit ihrer Schiffe auszubauen. Die Schwerpunkte liegen bei den Antrieben und den Lebensmitteln. Die Carnival Corporation als weltweit größtes Kreuzfahrtunternehmen mit gut 100 Schiffen ist auf Kurs Nachhaltigkeit gegangen und setzt mit verschiedenen Projekten Maßstäbe für die Entwicklung der Kreuzfahrtindustrie der Zukunft.

Die italienische Reederei Costa Crociere ist eines der insgesamt zehn Kreuzfahrt-Unternehmen, die unter dem Dach von Carnival zusammengefasst sind. Es mag an den kulinarischen Wurzeln von Costa Crociere liegen, dass die Italiener aktuell ein weltweit einzigartiges Projekt in der Kreuzfahrtbranche gestartet haben: Es geht um das Essen und den Proviant. Mit einem ausgeklügelten Kontrollsystem wird der Essensverbrauch an Bord bis auf das Gramm kontrolliert. Damit wird ein Überangebot in den Restaurants vermieden und die Proviantmenge beim Einkauf gezielt reduziert.

„Wir haben das Projekt 2016 als Versuch hier auf unserem Flaggschiff, der ,Costa Diadema‘, gestartet und der Erfolg ist beeindruckend“, erzählt Stefano Fontanesi, Corporate Executive Chef bei Costa. Er steht im Hafen von Savona in der riesigen Kombüse des Schiffes. An den blank polierten Arbeitsflächen ist das Küchenpersonal dabei, das Essen für die rund 3700 Passagiere vorzubereiten. „Innerhalb von elf Monaten konnten wir die Lebensmittelabfälle an Bord um 50 Prozent reduzieren“, rechnet Stefano vor. Dahinter steckt unter anderem ein Computersystem, das alle eingesetzten Lebensmittel und die Abfälle erfasst.

Essen für Bedürftige

Dafür werden tatsächlich in der Küche der Costa Diadema alle Essensreste, die auf Tellern zurückkommen, einzeln gewogen und dem System zugeordnet. Ein immenser Aufwand, für den die Reederei die Mitarbeiter an Bord extra geschult hat. Nun wird das System auf allen 15 Costa-Schiffen installiert und eingesetzt. Bei jährlich rund 54 Millionen Mahlzeiten, die an Bord für die Passagiere produziert werden, ein erhebliches Potenzial.

„4GoodFood“ hat die Costa Reederei ihr Programm zum nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln genannt und geht damit sogar noch einen Schritt weiter: Was an Bord zubereitet wurde, aber nicht von den Restaurants abgerufen, wird an Bedürftige gespendet. „Möglich ist das erst, seit das italienische Parlament ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht hat“, erklärt Stefano Fontanesi. Dafür arbeitet die Costa Reederei mit der Banco Alimentare zusammen – dem italienischen Gegenstück zur deutschen Tafel. Das Essen reicht vom Octopus-Salat bis zum Steak mit Beilage.

Um das Essen lebensmittelgerecht und zuverlässig von Bord zu bekommen, wurde eine regelrechte Logistik-Reihe aufgezogen. „Die Kühlkette wird nicht ein einziges Mal unterbrochen“, erklärt Küchen-Chef Gennaro Chiatto. „Wir verpacken jedes Essen einzeln in Behältern, die in größeren Thermoboxen verstaut werden. Diese Boxen werden am Hafen in einen Lkw verladen, der das Essen dann ausliefert.“ Den Aufwand dafür teilen sich die Costa Reederei und die Banco Alimentare.

Im Hafen von Savona gibt es die Essensspende seit dem Sommer 2017. Civitavecchia bei Rom und Palermo sind nacheinander dazugekommen. „Bisher haben wir bereits mehr als 20 000 Mahlzeiten an bedürftige Menschen ausgegeben, anstatt das Essen wegzuwerfen“, sagt Stefano Fontanesi stolz. Essen, sagt er, sei etwas Wertvolles und das Programm „4GoodFood“ werde dem gerecht.

Neben den Küchen läuft aber auch noch etwas anderes auf Hochtouren, um jederzeit dem Schiff und den Passagieren die nötige Energie zur Verfügung zu stellen: die Maschinen. Besonders bei Liegezeiten in den Häfen sind die Passagierschiffe wegen der Emissionen aus den Schornsteinen in die Kritik geraten. Hansjörg Kunze, bei Aida Cruises zuständig für Nachhaltigkeit, kann das zwar nachvollziehen – sieht aber die Relationen als verschoben an: „Der Anteil der Kreuzliner an der internationalen Schiffsflotte liegt bei nicht einmal 0,4 Prozent. Weltweit gibt es rund 99 000 zivile Handelsschiffe, aber nur etwas mehr als 300 Kreuzfahrtschiffe.“ Trotzdem seien beispielsweise die Abgase von Containerfrachtern nicht ansatzweise so stark im öffentlichen Fokus, obwohl die Frachter ebenso in den Häfen liegen würden wie Kreuzliner.

„Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt und den Menschen aber natürlich bewusst“, betont Kunze. Mit der „Aida Nova“ gehe deshalb Ende des Jahres der erste Aida-Kreuzliner in Fahrt, der komplett mit umweltfreundlichem Flüssiggas (LNG) betrieben werde. Aktuell ist das Schiff auf der Papenburger Meyer-Werft im Bau. „Das ist absolute Pionierarbeit“, sagt Hansjörg Kunze. „Bisher gibt es höchstens Kreuzliner wie die ,Aida Prima‘, die für die Liegezeit in den Häfen extra eine LNG-Maschine an Bord hat und von Land aus mit Flüssiggas versorgt wird oder einen Landstromanschluss wie in Hamburg-Altona, der ausschließlich von der ,Aida Sol‘ genutzt wird.“ Die neue Helios-Klasse der Reederei – wie die „Aida Nova“ – hat hingegen vier eigene LNG-Tanks an Bord und kann autark bis zu zwei Wochen auf See bleiben. Der Vorteil von LNG bei der Verbrennung ist unter anderem: Der Schwefelgehalt liegt unter 0,1 Prozent und der Feinstaubgehalt reduziert sich bis zu 85 Prozent. Flüssiggas ist Erdgas, das auf rund 160 Grad Minus runtergekühlt wird. Dadurch hat es eine hohe Energiedichte und kann gut transportiert werden. LNG gilt als sehr sauberes Gas.

Filter für Abgase

Kreuzliner mit herkömmlichen Maschinen nutzen oft Filteranlagen für die Abgase, sogenannte Scrubber. Eine weitere Alternative ist, Marinedieselöl statt Schweröl zu tanken. Das Marinedieselöl hat bei der Verbrennung ebenfalls einen Schwefelgehalt unter 0,1 Prozent. Hintergrund, andere Brennstoffe einzusetzen oder Filteranlagen einzubauen, sind auch verschärfte Anforderungen. In bestimmten europäischen Seegebieten darf schon heute nur mit Abgaswerten von 0,1 Prozent Schwefelgehalt gefahren werden – etwa in der Ostsee. Ab 2020 gilt auf allen Weltmeeren die Regelung, dass die Emissionen einen Schwefelgehalt von 0,5 Prozent nicht überschreiten dürfen.

Auch die Costa-Reederei setzt zunehmend auf LNG-Antriebe. Ihre nächsten zwei Neubauten werden komplett damit ausgestattet. Die 337 Meter lange Costa Smeralda ist derzeit im Bau und soll 2019 in Fahrt gehen. Das ist ebenso Teil der neuen Nachhaltigkeitsstrategie wie das Essenskonzept an Bord der Costa-Schiffe. „Wir haben mit der Universität Pollenzo ein Konzept ausgearbeitet, das sich auf regionale italienische Rezepte und lokale Zutaten konzentriert“, schildert Stefano Fontanesi. „Insgesamt betrifft das 572 verschiedene Gerichte. Dadurch senken wir den CO2-Fußabdruck, weil wir weniger Tiefkühlware verwenden, vermeiden Verpackungsmüll und unterstützen gleichzeitig die örtlichen Bauern.“

Parallel dazu sollen die Lebensmittelspenden an Bedürftige ausgeweitet werden. Als Nächstes hat Costa Crociere den Hafen von Marseille in Frankreich im Blick und arbeitet an den Genehmigungen. Auch in Deutschland sei das in größerem Rahmen vorstellbar, so die Reederei. Die Diskussion um die begrenzte Ausgabe von Lebensmitteln bei den Tafeln könnte damit eine völlig neue Wendung nehmen.