Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hält zum Baustart für die fünf Korvetten K 130 auf der Lürssen-Werft ein Stahl-Modell einer Korvette hoch, das beim traditionellen ersten Brennschnitt herausgebrannt wurde. Im Hintergrund: Friedrich Lürßen, Gesellschafter der Lürssen-Gruppe. (CARMEN JASPERSEN)

Der Start für den Bau von insgesamt fünf Korvetten der Braunschweig-Klasse für die Deutsche Marine ist am Donnerstag auf der Lürssen-Werft in Lemwerder erfolgt: Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) setzte dafür gemeinsam mit Lürssen-Chef Friedrich Lürßen und Vizeadmiral Andreas Krause, Inspekteur der Deutschen Marine, die Plasmaschneideanlage für den ersten symbolischen Stahlschnitt in Gang.

Das Gesamtvolumen des Auftrags für die 89 Meter langen Korvetten K 130 beträgt zwei Milliarden Euro. Hinzu kämen noch 500 Millionen Euro zusätzlich für die Waffensysteme, sagte von der Leyen zum Schluss ihrer Rede in der Fertigungshalle 3 der Lürssen-Werft. Über den Brennstart sagte sie: „Das ist ein guter Tag für die Marine.“

Die Schiffe sollen ab 2022 ausgeliefert werden und laut der Verteidigungsministerin bis Mitte 2024 komplett fertiggestellt sein. Dass diese Termine eingehalten werden, davon sei von der Leyen überzeugt. Es seien mehrere Werften in Norddeutschland beteiligt und alle würden an einem Strang ziehen. Die Truppe verlasse sich darauf, zu den geplanten Terminen in See stechen zu können.

Pannenserie verzögert Indienststellung

Lürssen hat bereits Erfahrungen mit dem Bau dieser Korvetten: Die Werft Werft gehörte zur damaligen Arbeitsgemeinschaft, die 2001 den 1,2-Milliarden-Auftrag zum Bau der ersten fünf Korvetten erhalten hatte. Beteiligt waren außerdem die Werften Blohm+Voss in Hamburg und die Nordseewerke in Emden, die damals beide noch zum Thyssen-Krupp-Konzern gehörten. Der Stapellauf der ersten Korvette mit dem Namen „Braunschweig“ – sie ist damit auch Namensgeberin der Klasse – erfolgte pünktlich im April 2006.

Mehr zum Thema Kriegsschiffe Werften teilen Korvetten-Bau auf Der nächste milliardenschwere Marineschiff-Auftrag für Lürssen nimmt Formen an: Bis 2022 will das ... mehr »

Auch die vier weiteren Korvetten wurden vertragsgemäß in einem Zeitraum von weiteren zwei Jahren fertig. Allerdings folgte dann eine Pannenserie, die Indienststellung verzögerte sich um Jahre. Dafür sorgten unter anderem Konstruktionsfehler am Getriebe des Schweizer Herstellers MAAG.

Erst im September 2012 lief die „Magdeburg“ ins östliche Mittelmeer aus und nahm damit als erste Korvette der Klasse 130 an einem Auslandseinsatz teil. Die fünf Korvetten bilden das 1. Korvettengeschwader im Marinestützpunkt Warnemünde.

Auftrag für mehrere Werften

Das zweite Los des K 130-Auftrags ging im September 2017 an das Konsortium um die Bremer Lürssen-Gruppe. Beteiligt sind daran die Werften German Naval Yards und Thyssen-Krupp-Marine-Systems (TKMS). Allerdings kam diese Werften-Konstellation erst nach einem längeren Streit zustande. Der Auftrag war zunächst ohne öffentliche Ausschreibung an das Konsortium Arge K 130 von Lürssen und TKMS gegangen. German Naval Yards in Kiel erhob dagegen Einspruch und wurde daraufhin am Korvetten-Bau beteiligt.

Der milliardenschwere Auftrag verteilt sich auf die norddeutschen Werften: ­So werden zwei Vorschiffe auf der Lürssen-Werft in Bremen und drei am Kieler Standort der German Naval Yards gefertigt und vorausgerüstet. Die Fertigung der fünf Hinterschiffe erfolgt auf der Wolgaster Peene-Werft, die zur Lürssen-Gruppe gehört ebenso wie Blohm+Voss in Hamburg. Dort übernehmen die Mitarbeiter den als Hochzeitsstoß bezeichneten Zusammenschluss von Vor- und Hinterschiff. Außerdem werden in Hamburg die etwa 89 Meter langen Korvetten endausgerüstet und in Betrieb genommen. Zudem finden dort auch die Funktionsüberprüfungen und Abnahmen zusammen mit der Deutschen Marine statt. Die Konstruktionsleistungen werden nach Angaben von Lürssen in Bremen und am Thyssen-Krupp-Standort in Hamburg erbracht.

Inspekteur ist zuversichtlich

Der Inspekteur der Marine blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Ich bin sicher, dass wir das gemeinsame Ziel erreichen und die erste der fünf neuen Korvetten planmäßig erhalten„, betonte Vizeadmiral Andreas Krause. Mit den Namen “Köln„, “Emden„, “Karlsruhe„, “Augsburg„ und “Lübeck„ würden die Korvetten einer langen und stolzen Tradition folgen, Schiffe nach deutschen Großstädten zu benennen, die ansonsten keine direkte Verbindung zur Marine hätten. Die fünf weiteren Korvetten würden die Marine zum richtigen Zeitpunkt spürbar entlasten. “Wir freuen uns, dass es losgeht.“

Mehr zum Thema Korvetten Neuer Korvetten-Auftrag für Konsortium um Lürssen Ein Konsortium um die Bremer Lürssen-Gruppe hat den Auftrag bekommen, fünf neue Korvetten im ... mehr »

Zur Konstellation der Arbeitsgemeinschaft sagte Friedrich Lürßen, Gesellschafter der Lürssen-Gruppe: Man kenne sich seit Jahren untereinander. Manchmal bekämpfe man sich, „aber wenn wir uns gefunden haben, dann arbeiten wir erfolgreich zusammen.“