Dieses Archivfoto zeigt die Lloyd-Werft aus der Vogelperspektive. Bis 2020 ist die Werft mit dem Bau einer Großjacht ausgelastet. (DPA)

Bremerhaven. Bei der Lloyd-Werft ist er mit durch alle Höhen und Tiefen gegangen. Nun muss er Abschied von Bremerhaven nehmen. Doch eigentlich wird es nur ein halber Abschied. Der dort für die Finanzen zuständige Geschäftsführer, Carsten J. Haake, wechselt nach Wismar zu den MV Werften. Dort wird er das gleiche Amt ausüben, das er schon in Bremerhaven innehatte. Doch bei der Lloyd-Werft bleibt er auch weiterhin Geschäftsführer neben Rüdiger Pallentin. Haake sagte zu seinem neuen Job: „Ich freue mich auf die anspruchsvolle Aufgabe, MV Werften mit seinem einzigartigen Bauprogramm wirtschaftlich optimal aufzustellen und international auf dem Kreuzfahrtschiffbaumarkt zu positionieren.“ Er soll den strategischen Wachstumskurs vorantreiben.

Mit Haakes neuem Job ist auch eine weitere Hoffnung verknüpft, wie es Doreen Arnold, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Bremerhaven, erläutert: „Es wäre schön, wenn durch Herrn Haake die Lloyd-Werft enger mit den MV Werften verzahnt ist, sodass es in Zukunft bei uns auch langfristig wieder zum Jobaufbau kommen wird.“ Haake hat bereits einen Schreibtisch in Wismar. Den hat er aber zu einem Zeitpunkt gewechselt, wo die Situation auf der Lloyd-Werft momentan ganz gut erscheint. Die gut 280 Mitarbeiter werkeln gerade an der „Solaris“, der wohl größten Jacht der Welt. Die Jacht soll für den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch sein, was keiner offiziell bestätigen mag. Damit ist die Lloyd-Werft bis 2020 ausgelastet. Gleichzeitig wird das Forschungsschiff "Polarstern" überholt.

Die Zeiten der Kurzarbeit für die 280 Kollegen auf der Lloyd-Werft sind damit erst mal vorbei. Allerdings waren es Anfang 2017 noch 400 Mitarbeiter. Gut 120 Stellen wurden aufgrund der Jobsituation nochmals abgebaut. Doreen Arnold von der IG Metall fügt an: "Nun stellt die Werft fest, dass damit eine ganze Reihe von Fachkräften gegangen sind, die nun wiederum fehlen." Denn laut Arnold seien von den 280 Mitarbeitern etwa noch die Hälfte versierte Facharbeiter für den Schiffbau. Da die Werft ja eigentlich von einer Reparaturwerft zur Bauwerft umgebaut werden soll, müsse man daher in größeren Dimensionen planen – also nicht für wenige Monate, sondern für mehrere Jahre: "Deshalb sollte die Werft auch langfristig wieder an Jobaufbau denken."

Haake wiederum wird nachgesagt, dass er auf der Lloyd-Werft alle Mitarbeiter mit Namen kennt. Den einen oder anderen wird er auch in Wismar wiedertreffen. Denn bereits in der Vergangenheit waren die Lloyd-Werft-Arbeiter so flexibel, dass sie immer wieder nach Wismar zum Schwesterunternehmen MV Werften fuhren, um dort auszuhelfen. Beide Unternehmen gehören zur malaysischen Genting Group. Die hatte die Werften übernommen, um Kreuzfahrtschiffe für die eigene Unternehmenstochter Crystal Cruises zu bauen. Bisher sind Lloyd und MV allerdings jeweils eine eigenständige GmbH. Haake, seit 2003 in der Geschäftsführung der Lloyd-Werft, bringt nun seine Erfahrung aus Bremerhaven mit.

In Wismar ist die Situation eine völlig andere. Dort an der Ostsee ist ein wahrer Jobboom ausgebrochen an den drei Standorten der MV Werften in Rostock, Stralsund und Wismar. Erst im April begrüßte das Unternehmen den 2000. Mitarbeiter. Bis Jahresende sollen noch weitere 1000 Mitarbeiter hinzukommen. Da inzwischen die Wohnungen in Wismar knapp werden, überlegt die Genting Group, für die Arbeiter von Subunternehmen und Zulieferern ein Kreuzfahrtschiff dort zu stationieren, auf dem sie wohnen sollen. Gleichzeitig ist nicht klar, ob der Platz und der Tiefgang für den Bau der Schiffe in Wismar ausreichen werden. In der Diskussion ist, ob die MV Werften von der Stadt Rostock vorübergehend das 2016 verkaufte Werftbecken wieder zurückbekommen. Dort wollte die Stadt eigentlich ein neues Kreuzfahrtterminal bauen. Hier wiederum könnte die Lloyd-Werft ins Spiel kommen. Eine Möglichkeit wäre, dass die Endausrüstung der Kreuzfahrtschiffe in Bremerhaven erfolgen könnte. Das würde für die Lloyd-Werft neue Jobs bedeuten.

Zu viele Standorte gleichzeitig seien derzeit nicht gut, sagt Claus Brandt, der Leiter Maritimes Kompetenzzentrum bei der Unternehmensberatung Pwc: "Im Gegensatz zu Containerschiffen ist der Bau eines Kreuzfahrtschiffs sehr viel komplizierter und komplexer. Da sollte man erst mal so ein Schiff an nur einer Stelle bauen lassen – auch wegen der kurzen Wege bei der Kommunikation." Denn schließlich beträgt laut Brandt der Anteil einer Werft beim Bau eines solchen Schiffes höchstens 25 Prozent. Die restlichen Arbeiten kommen von Zulieferern. "Das erfordert eine detailgenaue Arbeit und einen guten Überblick des Projektmanagers", so Brandt. "Und wenn man dann das erste und das zweite Projekt erfolgreich hinter sich gebracht hat, und sieht, dass das gut läuft, kann man danach ja ruhig überlegen, ob man die Projekte auf mehrere Standorte verteilt." Sicher ist: Die Genting Group will langfristig an der Lloyd-Werft festhalten. So hat sie es der IG Metall in Gesprächen bestätigt.