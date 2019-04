Im Neukirch-Hochregallager türmen sich die Waren auf 14 Metern Höhe. (Christina Kuhaupt)

Am Donnerstag zeigte sich die Logistikbranche von ihrer Schokoladenseite: Am „Tag der Logistik“, initiiert von der Bundesvereinigung Logistik (BVL), gewährten Unternehmen aus Industrie, Handel und Logistik-Dienstleistung der Öffentlichkeit Einblicke in die Vielfalt ihrer Aufgaben und die beruflichen Möglichkeiten des Sektors. Bei kostenfrei zugänglichen Veranstaltungen, darunter Workshops, Vorträge und Firmenrundgänge, konnten die Besucher Einblicke in den Unternehmensalltag, in Forschung und Entwicklung und auch in Ausbildungsgänge und Jobprofile erhalten.

Nach Angaben der BVL machten 2018 mehr als 35 000 Menschen von diesem Angebot Gebrauch und besuchten eine der rund 340 Veranstaltungen. Ganz uneigennützig wird der Tag der Logistik nicht veranstaltet: Eines der Ziele des Aktionstags ist die Gewinnung von Fachkräften.

Zu den teilnehmenden Firmen gehörte auch die internationale Spedition F.W. Neukirch in Mahndorf am Autobahnkreuz Bremen. Auszubildende des ersten Lehrjahrs waren für die Organisation dieses Aktionstags bei Neukirch verantwortlich und stellten das mittelständische Transport- und Logistikunternehmen in einer Powerpoint-Präsentation vor: Rund 16,4 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftete die Spedition 2018 zusammen mit ihren Tochterunternehmen, das in der Lagerlogistik Firmen wie Melitta, Vitakraft und das Teehaus Ronnefeldt und in der Transportlogistik Airbus, Volksbank und die Sparkasse zu ihren Kunden zählt. Ebenfalls wurden verschiedene logistische Abläufe kurz dargestellt und erklärt.

Dutzende Aufträge pro Tag

Anschließend folgte eine Besichtigung der verschiedenen Lagergebäude am Firmenstammsitz Mahndorf, darunter auch das 2011 gebaute und 14 Meter hohe Hochregallager. Dieses bietet auf 3600 qm Lager- und Umschlagfläche für 7700 Lagerplätze in 25 Regalreihen. Eingelagert sind dort Waren des Bereichs Food und Non Food, bis zu 250 Aufträge werden dort pro Tag abgewickelt.

Daneben gab es noch ein Web-Shop-Lager, ein Gefahrgutlager, ein Freilager und die dazugehörigen Verladerampen zu sehen. Zum Schluss durften die Besucher selber aktiv werden: Auf einem kleinen Parcours hatten sie die Möglichkeit, sich auf dem Firmengelände ans Steuer eines Gabelstaplers zu setzen und Europaletten zu rangieren.

Hartmut Sonnenberg fand die Veranstaltung gelungen. Der Berufstherapeut vom Neurologischen Rehabilitationszentrum Friedehorst war mit vier Teilnehmern der medizinisch-beruflichen Rehabilitation vorbeigekommen. Dieser Aktionstag sei ideal für seine Schützlinge, um in die Welt der Logistik hineinzuschnuppern, sagte er. Nächstes Jahr wolle er auf jeden Fall wieder dabei sein.