Immer wieder beschweren sich in Bremen Vonovia-Mieter über falsche Nebenkostenabrechnungen. Vor dem Landgericht ist der Wohnungskonzern 2018 mit einigen Mieterhöhungen nach einer energetischen Modernisierung kläglich gescheitert. Nun wollte Vonovia nach einer solchen Modernisierung auch die Miete in einer preisgebundenen Sozialwohnung in Bremen erhöhen.

Die Richterin gab aber der Mieterin Recht, weil Vonovia im Vorfeld nicht die zuständige Bewilligungsstelle in Bremen darüber informiert habe. Außerdem habe das Unternehmen die Modernisierungskosten nicht ausreichend dargelegt. Gerade der letzte Punkt zeigt mal wieder, dass der Konzern aus den Bremer Urteilen von 2018 nicht gelernt hat.

Es erweckt langsam den Anschein, dass Vonovia darauf spekuliert, dass die Mieter solche Kostenerhöhungen einfach hinnehmen und schon zahlen. Hauptsache, das im Dax notierte Unternehmen kann seinen Aktionären auf der Hauptversammlung im Mai wieder bei der Dividende erneut ein Plus von mindestens acht Prozent präsentieren. Mehr Demut vor den eigenen Mietern scheint da Fehlanzeige zu sein – wenn das Wort überhaupt bekannt ist.