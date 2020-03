Als der Domshof noch Parkplatz war: Hier hat die Deutsche Bank seit 1891 ihren Bremer Sitz – heutzutage als eines der letzten Geldhäuser. (Deutsche Bank AG Historisches Institut)

Genau 150 Jahre ist es her. Am 10. März 1870 erteilte die preußische Regierung die Konzession, und die Geschichte der Deutschen Bank begann – in Berlin. Damals ging es darum, bei der Finanzierung des Außenhandels unabhängiger von englischen Banken zu sein. „Der Commonwealth war sehr stark. Da wollte man ganz bewusst einen Gegenpol zu diesem Imperium setzen“, sagt Ludwig Blomeyer, Marktgebietsleiter der Deutschen Bank in Bremen und Sprecher der Geschäftsleitung. Von Anfang an sei die Bank auf das Firmenkundengeschäft ausgerichtet gewesen. Die Unternehmen sollten bei ihrem Weg ins Ausland begleitet werden. Im Statut hielten die Gründer fest, dass der Zweck der Gesellschaft „der Betrieb von Bankgeschäften aller Art“ sein soll. Vor allem wollte man die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Europa und „überseeischen Märkten“ erleichtern.

Zwischen Bremen und der Deutschen Bank gibt es eine besondere Beziehung. Denn die erste Filiale nach dem Sitz in Berlin eröffnete das neue Geldhaus in der Hansestadt. Erst später folgten Hamburg, Yokohama, Schanghai und London. In Bremen aber ließ sich die neue Bank schon 1871, ein Jahr nach der Gründung, in der Katharinenstraße nieder. Am Anfang gab es zwei Direktoren, zwei Kassierer, drei Buchhalter, einen Lehrling und einen Hausdiener. Bald brauchte es mehr Platz: Im Jahr 1891 zog die Bank an ihren Sitz am Domshof. „Also 20 Jahre später, was ich phänomenal finde“, sagt Blomeyer mit Blick auf das imposante Geschäftshaus. Dessen markante Fassade ist bis heute geblieben.

Konto über 100 Jahre

Unter den ersten Aktionären der Deutschen Bank waren gleich drei Bremer. Von Anfang an gehörte Hermann Henrich Meier, Gründer des Norddeutschen Lloyds, zum Aufsichtsrat. Und warum hier die erste Filiale? „Bremen war damals die zweitgrößte Handelsstadt in Deutschland nach Berlin“, sagt Blomeyer. Hier war ein Knotenpunkt für den Überseehandel. Die Stadt sei zudem auf bestimmte Güter spezialisiert gewesen: Tabak, Baumwolle, Wolle, Holz, Kaffee und Wein. Die spielten heute noch eine Rolle in der Stadt: „Wir haben viele Firmen, die über 100 Jahre ihr Konto bei uns haben. Das ist was Schönes.“

1929 kam es zur Fusion der Deutschen Bank mit der Disconto-Gesellschaft. Die war auch in Bremen im Kontorhaus ansässig und hatte bereits das hiesige Privatbankhaus J. Schultze & Wolde übernommen. „Woldes waren damals in Bremen eine der allerreichsten Familien“, sagt Blomeyer. Im Zimmer gleich neben seinem Büro hängen mehrere Gemälde. Unter den Porträts eine Kopie: Zu sehen sind der Bremer Bankier Johann Georg Wolde und seine Frau Adele. Das Original von Max Liebermann gehört der Kunsthalle Bremen.

Ludwig Blomeyer feiert in diesem Jahr selbst ein Jubiläum. Denn vor 40 Jahren begann er seine Ausbildung bei der Deutschen Bank. Die sah auf seine Bewerbungsunterlagen: Studium in Australien? Geschichte und Politologie? Blomeyer empfahl man darum zunächst eine Lehre. “Ich habe von der Pike auf alles gelernt.“ Weil sein Vater für das Auswärtige Amt arbeitete, kam er schon früh viel herum, wechselte mehrmals die Schule. Australien, Amerika, Frankreich und Belgien gehörten zu seinen Stationen. „Ich wollte diese Internationalität bei einer Firma wiederfinden“, sagt er. So sei er zur Bank gekommen. Für die war er ebenfalls im Ausland: in Singapur, London und Budapest.

Seit 2006 ist Blomeyer, der seit 2018 auch im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitzt, in Bremen. „Ich bin sehr gerne hier“, sagt er. Nirgendwo anders habe er sich so schnell eingefunden, die Stadt sei offen und international. Wer Blomeyer durch die Räume am Domshof begleitet, vorbei an zahlreichen Gemälden, merkt sofort: Das ist seine Sache. „Ich bin für die Kunst im Haus zuständig“, sagt der Marktgebietsleiter. Sein Büro schmücken Bilder des Künstlers Noel. „Sehr flächig, sehr ruhig, modern“, beschreibt er. „Das würde ich am liebsten mit in den Ruhestand nehmen.“ Der ist für ihn aber noch kein Thema.

Festakt für März abgesagt

Die Feier des Jubiläums verschiebt sich derweil. Am 21. März wollte die Deutsche Bank ihr Jubiläum eigentlich in Berlin feiern. Doch der Festakt fällt wegen des Coronavirus aus: Wegen der Ausbreitung der Lungenkrankheit könne das Geldhaus nicht daran festhalten, heißt es in einem Brief von Konzernchef Christian Sewing und Aufsichtsratschef Paul Achleitner an die Belegschaft. „Zum einen geht es selbstverständlich um die Gesundheit aller Beteiligten. Wir wollen nicht riskieren, dass unsere Gäste oder die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sich anstecken“, heißt es im Schreiben. „Zum anderen ist eine verlässliche Planung angesichts der jüngsten Ereignisse in Deutschland und Europa so nicht mehr möglich.“ Man prüfe nun, wie man das Jubiläum in der zweiten Jahreshälfte begehen könne.

Der Konzern hatte jüngst überhaupt wenig zu feiern: Die vergangenen fünf Jahre schloss er allesamt mit Verlust ab. Der Aktienkurs kommt nicht aus dem Keller. Die goldenen Zeiten für Banker sind vorerst vorbei. Konzernchef Sewing versucht es mit einem radikalen Umbau: Tausende Jobs werden gestrichen, das Investmentbanking wird gestutzt. Kern der Deutschen Bank soll die neue Sparte Unternehmensbank werden, die sich um Mittelständler, Familienunternehmen und multinationale Konzerne kümmert. Damit habe das Institut „endlich wieder eine Firmenkundenbank, die weltweit da ist“, schwärmte Sewing, als er seinen Plan im Juli 2019 vorstellte. „Das ist die DNA der Deutschen Bank, das ist das, wofür die Bank vor 150 Jahren gegründet worden ist.“

Der Bedarf nach kapitalstärkeren Banken war damals groß: Kurz zuvor wurde in Hamburg 1870 auch die Commerzbank gegründet. Beinahe hätten die beiden größten deutschen Privatbanken ihren runden Geburtstag zusammen begehen können, die Fusion aber scheiterte vor knapp einem Jahr.

Einfach waren die Anfangsjahre für die Deutsche Bank nicht, wie die Führung des Instituts im Bericht über das Geschäftsjahr 1871 einräumte: „Das commercielle und finanzielle Uebergewicht Englands verweiset den Kaufmannsstand der überseeischen Plätze fast allein auf London.“

Die Banker zeigten sich aber kämpferisch – und die Ausdauer zahlte sich aus. Im Frühjahr 1914 bezeichnete die „Frankfurter Zeitung“ die Deutsche Bank als „größte Bank der Welt“. Erst später aber, 1957, wurde Frankfurt am Main Hauptsitz des Instituts.

Weitere Informationen

Angaben auch aus „Die Deutsche Bank in Bremen 1871-1996“ von Manfred Pohl und Angelika Raab-Rebentisch (Historisches Institut der Deutschen Bank).