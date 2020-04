Für Klaus Windheuser heißt es seit Mittwoch Bremen statt Budapest: Seit dieser Woche verstärkt der 50-Jährige den Vorstand der Sparkasse Bremen. Er tritt an, um das Firmenkundengeschäft zu übernehmen. Das macht bisher noch Heiko Staroßom, der sich voraussichtlich im Sommer in den Ruhestand verabschieden wird.

Am Freitagmittag hatte sich Windheuser per Videobotschaft den Mitarbeitern der Sparkasse vorgestellt. Der gebürtige Rheinländer arbeitete an verschiedenen Orten Deutschlands für die Commerzbank im regionalen Firmenkundengeschäft und war verantwortlich für die Bereiche Cash Management, internationales Geschäft und Corporate Finance für den Mittelstand.

Zuletzt war er Vorstandsvorsitzender der ungarischen Commerzbank-Tochter. Windheuser ist verheiratet und hat ein Kind.