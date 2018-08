Patrick Tessmann (OLB)

Oldenburg/Bremen. Patrick Tessmann, der Vorstandsvorsitzende der Oldenburgischen Landesbank (OLB), tritt von seinem Posten zurück. Der Manager hat den Aufsichtsrat gebeten, ihn bereits zum Ende dieses Monats von seinem Mandat zu entbinden. Das teilte die Regionalbank am Montag mit – ohne zeitgleich einen Nachfolger für Tessmann zu nennen. Das ist ungewöhnlich angesichts des kurzen Zeitraums bis zu seinem Ausscheiden von nur drei Wochen. Warum Tessmann zum 31. August geht, dazu gab es auf Anfrage keine weitere Erklärung. Der Psychologe und Wirtschaftswissenschaftler selbst spricht von der Suche nach einer neuen Herausforderung.

Die Entscheidung hängt offenbar mit den Plänen der alleinigen Eigentümerin Bremer Kreditbank (BKB) für die Bankengruppe zusammen. Vorstandschef Axel Bartsch spricht zumindest von nicht näher erläuterten "Gesamtveränderungen in der Gruppe" der BKB. "Es entwickelt und bewegt sich. Dazu gehört auch diese Personalie." Zudem: Am Ende des Tages müsse aus mehreren Banken eine Managementstruktur entstehen. Das führe zu Veränderungen. Was das konkret bedeutet, ließ Bartsch offen.

Bisher hatten die beiden Vorstandsvorsitzenden von OLB und BKB betont, dass anders als bei anderen Übernahmen oder Fusionen nicht die Zusammenlegung von Geschäftsfeldern im Vordergrund stehe. "Für uns ist das eine Wachstumsgeschichte", sagte Tessmann im Gespräch mit dem WESER-KURIER im Februar. Bartsch gab damals an, es gehe darum, die Stärken der jeweiligen Institute weiter zu stärken. Doch er dachte die Gruppe schon zu diesem Zeitpunkt als eins – als größte Bank im Nordwesten auf Grundlage des Eigenkapitals.

Entscheidung bis Ende August

Eine Veränderung im Vorstand der OLB gab es schon im vergangenen Jahr. Der Risikovorstand, Thomas Bretzger, gab sein Mandat vorzeitig ab. Sein Vertrag wäre eigentlich noch bis Ende 2020 gelaufen, doch im Sommer bat er um die Trennung vom Unternehmen. Seit Anfang des Jahres ist sein Posten nun bereits unbesetzt. Im Vorstand sind nach seinem Weggang neben Tessmann noch Karin Katerbau und Hilger Koenig vertreten. Patrick Tessmann übernahm die Verantwortung für das Risikomanagement von Bretzger. Der Aufsichtsrat hat auch Monate später keine Entscheidung getroffen, ob der Vorstandssitz wieder besetzt oder gestrichen werden soll.

Bis zum Ende des Monats muss es aber eine Antwort des Aufsichtsrats geben, wer die Verantwortung als Vorstandschef übernimmt. Möglich ist theoretisch auch, dass Katerbau oder Koenig in diese Rolle kommen – vielleicht auch kommissarisch, bis eine Neubesetzung für Tessmann gefunden ist. Die Satzung der OLB sieht vor, dass der Vorstand zumindest aus zwei Personen besteht. Das wäre auch bei der ersten Option weiter gegeben.

Die Oldenburgische Landesbank gehört der Bremer Kreditbank nach einem sogenannten Squeeze-out der Minderheitsaktionäre komplett. Seit kurzem werden die Papiere der Regionalbank deshalb nicht mehr an der Börse gehandelt. Die Allianz hatte ihre Anteile im Juni vergangenen Jahres an die BKB verkauft. Damit endete ein monatelanges Pokerspiel. Denn die Verkaufspläne des Versicherers waren seit September 2016 bekannt. Die Beteiligung der Allianz in Höhe von rund 90,2 Prozent des Grundkapitals der OLB ging für 300 Millionen Euro an die Bremer Kreditbank. Hinter der BKB stehen die Investmentgesellschaften Teacher Retirement System of Texas, Apollo Global Management sowie Grovepoint Capital.

Über die Mitteilung hinaus wollte sich Bartsch, Vorstandsvorsitzender der BKB und Aufsichtsratschef der OLB, am Montag nicht direkt zur Personalie Tessmann äußern. Er danke dem Bankmanager für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren. Seit Ende 2014 gehörte Tessmann dem obersten Management zunächst als einfaches Mitglied, weniger später als Vorstandschef an. "Er hat ganz wesentlich zur erfolgreichen und zukunftsfähigen Aufstellung der OLB beigetragen. Sein Ausscheiden bedauern wir sehr und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, kommentierte Bartsch den Weggang Tessmanns. Eine Entscheidung über eine "Nachfolge" werde in Kürze fallen, hieß es.

Welche Aufgabe Patrick Tessmann ab September übernimmt, dazu machten die Bank oder er selbst keine Angaben. Der Vorstandsvorsitzende gab an, dass nach der Neuausrichtung der Bank die Zeit für eine neue Herausforderung für ihn gekommen sei. „Es war mir eine große Freude, die OLB in den vergangenen Jahren mit zu gestalten, langfristige Impulse für die Zukunft zu setzen und gemeinsam mit den Mitarbeitern diese Bank weiter zu entwickeln.“

Erst kürzlich hatte Tessmann erfreuliche Zahlen für das erste Halbjahr 2018 präsentieren können. Der Vorsteuergewinn der Regionalbank liegt bei 33,7 Millionen Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 15,8 Prozent gegenüber den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres. Im Unternehmen läuft das sogenannte Zukunftsprogramm "OLB 2019"