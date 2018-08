Bis 2005 wurde der Regionaljet Dornier 328 noch gebaut (Frank Mächler/dpa)

Angesichts der geplatzten Hoffnungen auf die Ansiedlung eines neuen Flugzeugbauers in Bremen hat die Opposition dem rot-grünen Senat Untätigkeit bei der Erschließung weiterer Gewerbeflächen vorgeworfen. Dass Bremen dem Lizenznehmer der Dornier-Flugzeuge kurzfristig keine passende Fläche anbieten konnte, sei für das Image und die Attraktivität des Bundeslandes ein "fatales Signal", kritisierte CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder. "Moderne und proaktive Wirtschaftsförderung geht anders."

FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner forderte den Senat auf, das "Thema endlich entschlossen anzugehen". "Rot-Grün entwickelt Gewerbeflächen im Schneckentempo", sagte die Liberale. CDU und FDP plädieren dafür, bei deren Entwicklung verstärkt öffentlich-private Partnerschaften einzugehen. Bereits im Dezember 2017 hätten die beiden Parteien dazu einen Antrag in die zuständige Deputation für Wirtschaft überwiesen, sagte Steiner. "Erst in diesem Monat lag der Bericht der Verwaltung dazu vor und der Antrag konnte in der Deputation diskutiert werden."

Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) sagte, er freue sich „über die Chance für Bremen" durch die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets am Flughafen. Bis 2020 sollen rund sechs Hektar zusätzlich zur Verfügung stehen. "Durch die direkte Anbindung an das Rollfeld des Flughafens sind diese Flächen ein zusätzlicher Gewinn insbesondere für die Entwicklungsmöglichkeiten der in Bremen starken Luft- und Raumfahrtindustrie." Günthner sprach von einer kurzfristigen Erschließung, die nur durch einen freiwilligen Rückzug der Kleingärtner vor Ort möglich sei. (wk)