Lange Schlangen im Bremer Flughafen: In etwa 200 Reisende warten auf weitere Informationen. (Florian Schwiegershausen)

An diesem Dienstag mussten viele Passagiere auf dem Boden bleiben. Grund dafür ist die Tarifauseinandersetzung des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Vor der dritten Verhandlungsrunde hatte die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks aufgerufen.

Am Bremer Flughafen legten Beschäftigte aus den Bereichen Flugzeugabfertigung, Flughafenfeuerwehr und Verwaltung am Morgen die Arbeit nieder. Um 11 Uhr waren die Warnstreiks beendet. Durch die streikende Flughafen-Feuerwehr durfte zwischenzeitlich kein Flugzeug starten oder landen. Deshalb waren alle Verbindungen in Bremen auf Eis gelegt. Wann der reguläre Flugbetrieb wieder aufgenommen wird, ist derzeit noch unklar. Alle Ryanair-Flüge bis auf die Verbindungen nach Malaga und Lissabon sollen starten. Alle Verbindungen, die bisher gestrichen wurden, fliegen heute anscheinend nicht mehr.

Angebot sei nicht ausreichend gewesen

Grund für den Streik sei, dass nach den vorangegangenen Verhandlungen derzeit noch immer kein Angebot vorliege und es nicht zu einer Einigung zwischen den Parteien gekommen sei. Zwar gebe es für die Tochtergesellschaft Bremer Airport Service (BAS) ein Angebot, aber „das ist einfach nicht befriedigend“. Daher würden die Mitarbeiter der BAS ihre Arbeit in den frühen Morgenstunden niederlegen. „Es arbeiten Menschen dort, die wirklich wenig verdienen“, machte die Gewerkschaftssekretärin Vera Visser deutlich. Hinzu komme, dass die Angestellten lediglich befristet angestellt seien.

Verdi-Streiks sorgen in ganz Deutschland für Ausfälle

Deutschlandweit hatte die Lufthansa 800 der 1600 geplanten Flüge gestrichen. Betroffenen Passagieren steht keine Entschädigung zu, da ein Streik des Bodenpersonals laut Bundesgerichtshof ein Fall von höherer Gewalt ist. Der tritt allerdings nur unter der Bedingung ein, dass die Fluggesellschaft alles in ihrer Macht Stehende unternimmt, um die Folgen des Streiks zu minimieren.

Sollte ein Flug dagegen definitiv ausfallen oder ergibt sich eine Verspätung von mehr als fünf Stunden, kann der betroffene Kunde auch sein Ticket zurückgeben und bekommt sein Geld zurück.

Neben Bremen werden auch die Flughäfen in Frankfurt, München, Köln und Hamburg bestreikt. In anderen Bereichen soll es laut Verdi in den kommenden Tagen ebenfalls bundesweit zu Streiks kommen. Bis zum 13. April müsse in allen Bundesländern mit Arbeitsniederlegungen gerechnet werden. Verdi fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Am kommenden Sonntag beginnt in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde.

+++ Zuletzt aktualisiert am 10. April um 11.05 Uhr +++