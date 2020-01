Zum Streik bei Bosch in Bremen an diesem Donnerstag wird auch Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) erwartet. (David-Wolfgang Ebener/DPA)

An diesem Donnerstag gibt es am Bremer Standort vom Autozulieferer Bosch einen Warnstreik. Das hat der WESER-KURIER von der Gewerkschaft IG Metall erfahren. „Wir machen den Warnstreik als Signal an den Konzern und natürlich auch als Signal an die Kunden“, sagte Volker Stahmann, IG-Metall-Chef in Bremen, am Montag. Auch Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) werde am Donnerstag vor Ort erwartet.

Grund für die Aktion sind die Verhandlungen zur Schließung des Standorts. Die Gewerkschaft sieht die Gespräche momentan als gescheitert an, weil die Bosch-Geschäftsführung laut Stahmann nicht bereit sei, das Ende des Standorts zu überdenken. Bis Jahresende soll die Fertigung geschlossen werden. Nun wolle man ein Zeichen an die Konzernführung richten, denn: „Die Entscheider sitzen nicht in Bremen.“

Die Geschäftsführung wertete das Treffen mit den Arbeitnehmervertretern im Dezember dagegen nicht als Abbruch der Gespräche. „Wir sind nach wie vor zuversichtlich, die Verhandlungen im Januar fortsetzen zu können“, teilte Geschäftsführer Gilles Dubois im Anschluss mit.

Bosch will seine Fertigung von Lenksäulen in Bremen-Huchting komplett einstellen und nach Ungarn verlagern. Grund ist Dubois zufolge der schon lange erhebliche Kostendruck. „Der Standort ist seit mindestens sechs Jahren ohne Gewinn“, sagte er im November.

240 Stellen sind von der Entscheidung betroffen. In Bremen soll allein eine Entwicklungsabteilung mit 30 Mitarbeitern bestehen bleiben. Viele Autozulieferer stecken derzeit in einer Krise. Am Standort von Thyssen-Krupp System Engineering in Bremen sollen wegen einer Umstrukturierung ebenfalls rund 300 Stellen wegfallen.