Die IG Metall hat die Belegschaft nach ersten Verhandlungen mit der Geschäftsführung von Bosch zum Ausstand für diesen Donnerstag aufgerufen. Damit soll aus Sicht der Gewerkschaft wieder Bewegung in die Gespräche kommen. Der Warnstreik soll zugleich ein Signal an den Konzern und die Kunden des Werks in Bremen-Huchting sein.

Die Fertigung von Lenksäulen soll nach Ungarn verlegt werden. Der Standort in Bremen verzeichnet laut Geschäftsführung seit Jahren keinen Gewinn.