Blick auf das Stahlwerk von Tor 2 aus gesehen. (Christina Kuhaupt)

Die IG Metall teilt mit, dass für Dienstag zwischen 9 und 12 Uhr eine Aktion vor Hauptverwaltungsgebäude des Stahlwerks geplant ist. Die Angestellten wollen so auf die aktuelle Tarifrunde der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie aufmerksam machen. Ihre Forderungen: sechs Prozent mehr Gehalt, eine zusätzliche Urlaubsvergütung von 1800 Euro, die in Zeit umgewandelt werden kann und attraktive Arbeitszeitregelungen. „In den zurückliegenden Tarifrunden haben wir die damalige, schwierige Situation der Branche berücksichtigt", sagt Ute Buggeln von der IG Metall Bremen. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 18. Februar.