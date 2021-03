Die IG Metall hat für Freitag unter anderem die Beschäftigten im Bremer Daimler-Werk zur Arbeitsniederlegung aufgefordert. (Daniel Bockwoldt/DPA)

Die IG Metall Küste hat für Freitag zu Warnstreiks im Bremer Daimler-Werk aufgerufen. Außerdem sollen die Beschäftigten in Bremen bei Premium Aerotec und bei ZF Aftermarket die Arbeit niederlegen. Im Weser-Ems-Gebiet sollen außerdem die Mitarbeiter im Raum Oldenburg und Wilhelmshaven bei Manitowoc Crane in den Streik treten, ebenso bei Premium Aerotec, August Brötje Handel, Waskönig+Walter, Brötje Automation, August Brötje KG, Atlas Weyhausen, der Meyer- Werft, KS Geleitlager, dem Leda-Werk sowie in Emden bei Sitech, Volkswagen, Volkswagen Group Services, OWS, EAFT, EWD und Thyssen-Krupp Marine Systems.

Eine zentrale Kundgebung wird am Freitag um 12.30 Uhr in Oldenburg auf dem Parkplatz der Weser-Emshallen stattfinden. Nach Angaben der IG Metall Küste sind mehrere tausend Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen. Bei allen Aktionen und bei der zentralen Autokundgebung werde auf die Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregelungen geachtet.

Bei den Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie fordert die IG Metall ein Volumen von vier Prozent mehr Geld für zwölf Monate, das zur Sicherung von Beschäftigung und Einkommen eingesetzt werden soll. Neben betrieblichen Zukunftstarifverträgen soll auch über die Arbeitszeitangleichung in Ostdeutschland und die Einbeziehung von Dual Studierenden in die Tarifverträge gesprochen werden.