In Niedersachsen und Bremen sind 2000 Angestellte der Postbank am Freitag und Samstag zu Streiks aufgerufen. (Daniel Reinhardt)

Wegen eines Warnstreiks müssen Postbank-Kunden in Niedersachsen und Bremen für zwei Tage mit Einschränkungen im Telefon- und Filialservice rechnen. Aufgerufen zu dem Ausstand an diesem Freitag und Samstag seien 2000 Angestellte der Postbank in den beiden Bundesländern, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Donnerstag in Hannover mit. Zu einer Kundgebung am Freitag in Hannover erwarte die Gewerkschaft etwa 700 Teilnehmer. Auch in anderen Bundesländern haben die Beschäftigten der Postbank schon befristet die Arbeit niedergelegt. Das Geldhaus gehört zur Deutschen Bank.

Parallel laufe die Urabstimmung über einen unbefristeten Streik bis Ende kommender Woche weiter, sagte Verdi-Landesfachbereichsleiter Jörg Reinbrecht. Verdi hatte die Tarifverhandlungen Mitte September für gescheitert erklärt. Die Arbeitgeber boten zuletzt nach Gewerkschaftsangaben ein Prozent mehr Gehalt an, was Reinbrecht als „pure Provokation“ bezeichnete.

Verhandelt wird für etwa 12.000 Beschäftigte in der DB Privat- und Firmenkundenbank, den Postbank-Filialen sowie bei Tochterunternehmen. Verdi fordert unter anderem sieben Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Deutsche Bank baut derzeit radikal um. Spekuliert wird über Einschnitte im Filialnetz und einen neuen Standort für die Bonner Postbank-Zentrale. Die Deutsche Bank hatte nach einigem Hin und Her im Frühjahr 2017 entschieden, die Postbank nicht zu verkaufen, sondern in ihr Privat- und Firmenkundengeschäft einzugliedern.