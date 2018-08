Wer einen Neuwagen will, muss derzeit teils Geduld haben. In Wolfsburg werden mehrere Volkswagen für den WLTP-Abgastest vorbereitet. (-)

Bremen/Wolfsburg. Wer in diesen Tagen einen Neuwagen bestellt hat, wird in einigen Fällen gleich zwei Mal eine Überraschung erlebt haben: Zum einen gibt es längere Lieferzeiten als sonst üblich, zum anderen wird teilweise für neu zugelassene Wagen bei vielen Modellen vom heutigen 1. September an eine höhere Kfz-Steuer fällig. Beides hängt mit dem neuen, strengeren Abgastest WLTP zusammen. "Das Thema WLTP hat zu intensiveren Beratungen geführt, bei einzelnen Kunden war Verunsicherung zu spüren", sagt denn auch Harm Fischer, Vertriebsvorstand der Autohauskette Schmidt+Koch in Bremen.

WLTP steht für "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure". Der neue europaweite Standard ist ein Messverfahren, das für realistischere Werte bei den Schadstoffemissionen sowie beim Verbrauch sorgen soll. Die Untersuchungen sind gründlicher als im bisherigen Verfahren NEFZ. Von diesem Sonnabend an dürfen nur noch Autos neu zugelassen werden, die den neuen Prüfstandard durchlaufen haben.

Das hat Auswirkungen auch auf die Kfz-Steuer, die nach dem Hubraum und dem CO2-Wert des Fahrzeugs bemessen wird, aus dem sich der Spritverbrauch ergibt. Die Kfz-Steuer wird fortan für neu zugelassene Pkw nach den WLTP-Werten berechnet. Im Vergleich zum alten Prüfstandard werden auf dem Papier überwiegend höhere Verbrauchswerte und damit Emissionen erwartet.

Zwar ist der Pkw-Bestand von der Neuregelung nicht berührt – wer aber ein Fahrzeug neu zulässt, muss mit einem WLTP-Zuschlag rechnen. Die Kfz-Steuer werde für viele Autofahrer, die ihr Fahrzeug nach dem Stichtag erstmals zulassen, höher ausfallen, sagt der ADAC-Vizepräsident für Verkehr, Ulrich Klaus Becker. Denn WLTP führe zu höheren Referenzwerten für die Steuer. "Im Ergebnis führt die Umstellung zu einer spürbaren Erhöhung der Kfz-Steuer." Nach ADAC-Rechnungen steigt die Steuer für einzelne Modelle um mehr als 70 Prozent. Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center an der Uni Duisburg-Essen sagt, gängigen Prognosen zufolge sei beim WLTP-Test mit einem um 20 Prozent höheren Treibstoffverbrauch und damit entsprechend höheren Werten beim Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxid zu rechnen. Er erwartet im Durchschnitt 50 Euro mehr fällige Kfz-Steuer und dadurch Steuermehreinnahmen für den Bund von rund 170 Millionen Euro im Jahr.

Allerdings dürfte der Zuschlag erst nach und nach wirksam werden. Denn bei Autobauern kommt es wegen der Umstellung auf WLTP derzeit zu Lieferengpässen. Vor allem beim Volkswagen-Konzern: Gerade hat Deutschland-Vertriebschef Thomas Zahn eingeräumt, dass für die Hälfte der 14 Modelle der Kernmarke VW noch die entsprechende Genehmigung fehlt – auch für Golf und Tiguan. Polo und Passat haben die Hürde für das Zertifikat schon genommen.

Die Hersteller müssen Modelle unter den schärferen Bedingungen neu zertifizieren lassen. Alleine bei VW müssen mehr als 260 Getriebe-Motorkombinationen neu gemessen und zugelassen werden. VW musste wegen fehlender Zulassungen für Neuwagen riesige Parkflächen mieten – etwa am noch nicht fertigen Hauptstadtflughafen BER. Auch bei Modellen von Audi, Skoda, Seat und Hyundai gibt es nach Angaben des CAR Engpässe.

Die Verzögerungen machen sich auch bei Schmidt+Koch bemerkbar. "Für bestellte Fahrzeuge haben sich die Lieferzeiten teilweise verlängert", sagt Vertriebsvorstand Harm Fischer. Die Wartezeiten hätten im Einzelfall Kunden auch abgeschreckt, sodass sie vom Kauf absprangen. Schwierig sei derzeit die Ungewissheit für die Autoverkäufer. "Das ist das Schlimme daran. Obwohl es wahrscheinlich schneller geht, muss ich ja von der längsten möglichen Wartezeit von spätestens einem halben Jahr ausgehen." Fischer geht allerdings davon aus, dass sich die Situation in zwei bis drei Monaten wieder normalisiert haben wird. "Das ist jetzt eine Übergangszeit." Einige Kunden hätten zudem auch mit Alternativen zufriedengestellt werden können. Und für längere Wartezeit habe man passende Lösungen im Angebot.

Wegen der Lieferprobleme sei der Automobilmarkt die nächsten Monate schwer einzuschätzen, sagt Karl-Heinz Bley, Präsident des Kfz-Landesverbandes Niedersachsen-Bremen. Der neue Prüfstand könnte den Handel und die Hersteller aber auch noch das ganze Jahr in Atem halten. Ferdinand Dudenhöffer prognostiziert ebenfalls: "Der deutsche Automarkt wird durch WTLP im zweiten Halbjahr deutlich gebremst."

Für August rechnen Experten derweil mit mehr Zulassungen. Denn die Händler dürften versucht haben, ihre Bestände mit alter Zertifizierung rechtzeitig bis September zu verkaufen: Durch eine Eigenzulassung verwandelt sich der Neuwagen in einen jungen Gebrauchtwagen. Schmidt+Koch in Bremen hat davon nicht vermehrt Gebrauch gemacht. "Verstärkte Eigenzulassungen haben wir nicht vornehmen müssen." Allerdings: Für den gesamten Neufahrzeugbestand lägen Ausnahmegenehmigungen vor, sodass die nach altem Standard getesteten Autos auch künftig als Neuwagen zugelassen werden könnten.

Mercedes begrüßte die Einführung von WLTP. Der Standard habe den Anspruch, "den Kunden realitätsnähere Angaben zum Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß" bereitzustellen, wie eine Sprecherin sagte. Die gesamte Flotte von Mercedes Benz Cars für Europa werde zum Stichtag nach dem Standard zertifiziert sein. Besondere Engpässe durch WLTP scheint es hier nicht zu geben.

Grundsätzlich könnte der neue Prüfstandard im Zusammenspiel mit geplanten strengeren CO2-Grenzwerten in der EU aber Auswirkungen für alle Autohersteller haben und den Umstieg auf alternative Antriebe beschleunigen. Dudenhöffer: "Der Verbrennungsmotor hat es schwerer in der Zukunft."