Flixbus macht jetzt auch die Bahngleise grün: Am Freitag ist der erste Flixtrain von Hamburg nach Köln gefahren – aber ohne Halt in Bremen. (Chris Emil Janssen)

Es wird grün auf den Gleisen. Seit Freitag hat die Deutsche Bahn einen neuen Konkurrenten: Das Fernbusunternehmen Flixbus hat am Freitag unter dem Namen Flixtrain den ersten grünen Zug auf die Strecke Hamburg-Köln geschickt. Bremen bleibt bei der Verbindung außen vor.

„Wir wären sehr gerne über Bremen gefahren“, sagt Bettina Engert, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Flixbus. „Wir sind aber auf die Trassen angewiesen, die das DB Netz uns zuweist. Und Bremen war leider nicht dabei.“ Ende des Jahres plant das Unternehmen laut Engert weitere Trassen zu beantragen. „Vielleicht ist dann auch Bremen dabei.“

Mehr zum Thema Fernzug-Premiere für „Flixtrain“ Der „Flixtrain“ ist pünktlich zu seiner ersten Reise von Hamburg nach Köln gestartet. Reisende ... mehr »

Der Flixtrain fährt pro Richtung einmal täglich, außer dienstags und mittwochs. Die Fahrt dauert vier Stunden und 21 Minuten, Fahrkarten für den Zug von Köln nach Hamburg gibt es ab zehn Euro. Je höher die Auslastung, desto teurer würden die Tickets, sagt Engert. Der Maximalpreis soll bei 65 Euro liegen. Wer früh bucht, zahle in der Regel weniger. Kinder reisen vergünstigt für maximal 40 Euro – anders als bei der Deutschen Bahn. Hier fahren Kinder bis sechs Jahre kostenlos, Kinder bis 15 Jahre reisen mit einem Eltern- oder Großelternteil kostenlos. Wer den Flixtrain mit der Familie nutzen möchte, sollte daher Preise vergleichen.

Ein ernst zunehmender Konkurrent für die Bahn sei das Unternehmen momentan nicht, sagt Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn. „Flixtrain bedient eine Nische und fährt nur fünf Tage die Woche einmal täglich, denn in der Wochenmitte ist weniger los.“ Die Bahn fährt die Strecke weitaus häufiger. Christoph Gipp, Geschäftsführer des Forschungs- und Beratungsinstitut für Infrastrukturfragen Iges, begrüßt das neue Angebot: "Bereits die Fernbusse haben den Wettbewerbsdruck auf die Bahn erhöht und die Bahn näher an die Kunden gebracht, etwa durch mehr Sparpreisangebote. Dass Flixbus nun auch auf der Schiene aktiv ist, wird das Geschäft noch weiter beleben." Ein Sprecher der Bahn zeigt sich gelassen: „Wir bejahen den Wettbewerb, denn der Kunde profitiert davon. Auch wir als Deutsche Bahn sind durch den Wettbewerb besser geworden.“

Die Strecke Köln-Hamburg hatte bis zum Herbst 2017 die Privatbahn Hamburg-Köln-Express (HKX) bedient. Naumann ist optimistisch, dass Flixtrain besser aufgestellt ist als sein Vorgänger: „Es gibt eine vorhandene Vertriebsstruktur, die gab es beim HKX nicht.“ Flixbussprecherin Engert betont außerdem die Vernetzung von Bus und Bahn. Wer etwa eine Fahrt von Köln nach Kiel bucht, kann am Hamburger Bahnhof direkt in den Flixbus umsteigen. „Wir verbinden ein bestehendes Fernverkehrsnetz. Das ist ein großer Vorteil gegenüber früheren Versuchen von Privatanbietern.“

Karl-Peter Naumann von Pro Bahn fuhr am Freitag auf der Jungfernfahrt des Flixtrain von Hamburg nach Düsseldorf mit. Er beschreibt die Atmosphäre als „unkoventionell“, in dem älteren Fahrzeug sitzen Passagiere ausschließlich in Abteilen, ein Imbissstand bietet Snacks und Getränke an, warmes Essen gebe es nicht, berichtet Naumann. Dafür aber Steckdosen und Wlan. Die Premierenfahrt war nach Angaben des Unternehmens ein Erfolg, 500 Reisende nutzten das Angebot – der Zug hat 600 Sitzplätze.

Im April soll der zweite Flixtrain an den Start gehen und von Stuttgart über Frankfurt und Hannover nach Berlin fahren. Flixbus betreibt diese Strecke heute schon in Kooperation mit LeoExpress, bislang allerdings nicht mit dem grünen Zug.

Das Fernbusunternehmen wurde 2013 gegründet, in den folgenden Jahren übernahm es mehrere Konkurrenten. Inzwischen hält Flixbus laut Marktforschungsinstitut Iges 94 Prozent Marktanteil. Seit der Gründung haben die Busse nach eigenen Angaben mehr als 100 Millionen Menschen transportiert. Auch abseits der Schienen will Flixbus sein Angebot weiter ausbauen, 2018 sollen im deutschsprachigen Raum 140 neue Ziele hinzukommen. Außerdem plant Flixbus den Markteintritt in den USA: Im Sommer sollen erste Busse durch Kalifornien rollen.