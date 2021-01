Homeoffice, Kurzarbeit – das vergangene Jahr war anders. Das zeigt sich auch bei der Steuererklärung. (Hans-Jürgen Wiedl)

Corona, Kurzarbeit, Kündigung: 2020 war für viele Menschen eine Belastung, gesundheitlich und finanziell. Und auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist, können sich viele Arbeitnehmer schon jetzt einen Teil ihrer Ausgaben über die Steuererklärung zurückholen – manche werden aber wohl auch nachzahlen müssen. Was Arbeitnehmer beachten müssen.

Homeoffice: Die größte Änderung dürfte die Homeoffice-Pauschale sein, die für dieses und das abgelaufene Jahr gilt. „Das ist für alle ein Vorteil, die von zu Hause aus gearbeitet haben, aber kein Arbeitszimmer haben“, sagt Bernd Thomas, Steuerberater bei der Bremer Arbeitnehmerkammer. Beschäftigte können für jeden Tag, den sie komplett in den eigenen vier Wänden gearbeitet haben, eine Steuerpauschale von fünf Euro geltend machen – jedoch für maximal 120 Tage, also insgesamt höchstens 600 Euro. Um diesen Betrag sinkt das zu versteuernde Einkommen. Diese Pauschale zählt zu den Werbungskosten, also zu allen Ausgaben, die im Zusammenhang mit dem Beruf stehen. Schon jetzt werden automatisch 1000 Euro dafür angerechnet – egal ob es Ausgaben in dieser Höhe gab oder nicht. Einen Effekt durch die Homeoffice-Pauschale spürt also nur, wer noch mindestens 401 Euro weitere Werbungskosten geltend machen kann, etwa den Weg zur Arbeit oder Arbeitskleidung.

Arbeitsmittel: Wer vom Büro ins Homeoffice gewechselt ist, hat sich vielleicht ein paar Helfer für den Arbeitsalltag gekauft, die sich auch bei den Werbungskosten geltend machen lassen. Dazu zählen etwa Stifte, Drucker und der neue Schreibtisch. Es gilt: Alles, was zu mindestens zehn Prozent beruflich genutzt wird, kann in der Steuererklärung angegeben werden. Wer tagsüber an seinem neuen Computer arbeitet und nach Feierabend privat darauf surft, der kann so immerhin einen Teil der Ausgaben geltend machen. „Beschäftigte müssen dann schätzen, zu wie viel Prozent sie den Gegenstand beruflich nutzen“, sagt Thomas.

Telefon, Internet und Strom: Auch diese Kosten können von der Steuer abgesetzt werden. Wenn private Kommunikationsmittel wie Internet, Festnetz oder das Handy auch beruflich genutzt werden, können pauschal 20 Prozent der Kosten geltend gemacht werden, allerdings nur bis zu einem Höchstbetrag von 20 Euro im Monat. Auch Stromkosten, etwa für das Aufladen des Laptops oder des Handys, können angegeben werden. Hier kann es laut Thomas allerdings schwerfallen, plausibel darzulegen, welche Stromkosten beruflich angefallen sind und welche privat.

Kurzarbeit: Wer vergangenes Jahr mehr als 410 Euro steuerfreie Lohnersatzleistungen wie etwa Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld I oder Insolvenzgeld erhalten hat, der muss eine Steuererklärung abgeben. Je nach Höhe und Bezugsdauer müssen Arbeitnehmer damit rechnen, Steuern nachzuzahlen – manche bekommen aber auch eine Erstattung vom Finanzamt. Was bei der Steuererklärung unterm Strich herauskommt, hängt immer vom Einzelfall ab und lässt sich nicht pauschalisieren.

Schutzmasken: Ob Mund-Nasen-Schutzmasken von der Steuer abgesetzt werden können, darüber herrscht noch Ungewissheit. Denkbar wäre es, dass die Bedeckungen dann als Werbungskosten gelten, wenn der Arbeitgeber eine Maskenpflicht während der Arbeitszeit eingeführt hat, aber selbst keinen Mund-Nasen-Schutz stellt. Alternativ könnten Masken auch als außergewöhnliche Belastung abgesetzt werden, da sie als medizinisches Hilfsmittel gelten könnten. Ob die Finanzämter das allerdings anerkennen, ist fraglich.

Ehrenamt: Hochgesetzt wurde die steuerfreie Übungsleiterpauschale. Wer etwa Hobbytrainer in einem Sportverein ist und eine kleine Vergütung dafür bekommt, für den sind nun 3000 anstatt 2400 Euro steuerfrei. Ebenfalls erhöht wurde die Grenze bei Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Sie ist um 120 Euro auf nun 840 Euro im Jahr gestiegen.

Freibeträge: Unabhängig von Corona sind im vergangenen Jahr einige Freibeträge gestiegen. So liegt der Grundfreibetrag nun bei 9408 Euro – Einkommen bis zu dieser Grenze ist nicht steuerpflichtig. Ehepartner, die zusammen eine Steuererklärung abgeben, haben einen doppelt so hohen Steuerfreibetrag. Ebenfalls erhöht wurde der Kinderfreibetrag – um fast 100 Euro auf nun 2586 Euro je Elternteil.

Steuer-Software: Wer seine Steuererklärung selbst macht, dem dürfte das kostenlose Programm Elster Formular ein Begriff sein. Mit dieser kostenlosen Software der Finanzverwaltung konnten Nutzer ihre Steuererklärung offline am Computer erstellen und anschließend an das Finanzamt übermitteln. Damit ist nun Schluss: Elster Formular konnte letztmalig im Jahr 2020 genutzt werden. Mit Mein Elster gibt es jedoch weiterhin eine kostenlose Alternative der Finanzverwaltung. Damit kann man die Steuererklärung direkt im Internetbrowser machen und muss nicht mehr extra eine Software herunterladen.

Hilfsangebote: Wer sich bei seiner Steuererklärung unterstützen lassen möchte, für den gibt es verschiedene Angebote in Bremen. So bietet die Arbeitnehmerkammer – trotz der Corona-Pandemie – auch in diesem Jahr Termine zur Erstellung der Einkommensteuererklärung an. Zudem gibt es diverse Lohnsteuerhilfe-Vereine, die Arbeitnehmer bei der Erstellung der Steuererklärung unterstützen.