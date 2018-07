Der Karstadt und die Galeria Kaufhof liegen in Bremen unmittelbar gegenüber. Ob nach einer Fusion beide Filialen erhalten bleiben, ist noch offen. Es gibt jedoch schon Pläne des Bremer Bauunternehmers Kurt Zech. Er will eine City-Galerie bauen. (Schmoll)

Eine Fusion von Kaufhof und Karstadt wird immer wahrscheinlicher: Berichte, wonach die Mütter beider Unternehmen eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet haben, werden zwar weiter nicht kommentiert. Insider bestätigen aber: Es ist so. An diesem Punkt war man aber schon einmal vor einigen Jahren – und damals platzte der Deal. Dieses Mal könnte es anders sein, da der wirtschaftliche Druck auf die Kaufhof-Mutter Hudson's Bay Company (HBC) aus Kanada gestiegen ist.

Laut einem Bericht der "Wirtschaftswoche" haben beide Unternehmen bereits eine Absichtserklärung unterschrieben. Sie soll den Titel tragen "Vereinbarung zu einer Fusion unter Gleichen im europäischen Warenhaus-Geschäft". Es sei aber völlig klar, dass die operative Führung des Unternehmens bei Karstadt liegen werde, hieß es aus Verhandlungskreisen. "Wir sind aber noch ein gutes Stück von einer Einigung entfernt, das kann alles wieder platzen", sagte ein Insider.

Der österreichische Karstadt-Eigner René Benko will mit seinem Unternehmen Signa nach Medienberichten für 100 Millionen Euro 51 Prozent des operativen Kaufhof-Warenhausgeschäfts übernehmen, 49 Prozent würde die bisherige Kaufhof-Mutter HBC behalten, die die Bankschulden tragen soll. Experten halten es für sehr wahrscheinlich, dass Karstadt-Chef Stephan Fanderl die Führung übernehmen wird.

Auch über das Europa-Geschäft von HBC wird offenbar verhandelt – also auch die Saks-Off-5th-Häuser und Hudson’s-Häuser in den Niederlanden. In einem zweiten Deal geht es um die Warenhausimmobilien. Insgesamt 41 Häuser gehören der Gesellschaft HBS Global Properties von HBC. Für eine 50-Prozent-Beteiligung an dem Unternehmen ist Benko diversen Berichten zufolge offenbar bereit, bis zu 800 Millionen Euro zu zahlen.

Was die Warenhaus-Fusion für die einzelnen Standorte von Karstadt und Kaufhof bedeuten könnte, darüber lässt sich momentan nur spekulieren. Erst hieß es, dass weniger als 15 Filialen geschlossen werden könnten. Später berichtete eine mit den Verhandlungen vertraute Person: "Drei bis fünf Standorte würden bei einem Zusammengehen vermutlich geschlossen." Welche das sind und über welchen Zeitraum gesprochen wird, ist jedoch unklar. Beide Eigentümer seien daran interessiert, so viele Kaufhäuser wie möglich zu erhalten und profitabel zu machen. Kaufhof betreibt in Deutschland derzeit 96 Warenhäuser, Karstadt 82.

In Bremen sind beide Warenhäuser in der Innenstadt in unmittelbarer Nähe. Experten gehen daher davon aus, dass hier eine Schließung infrage käme. „Ich könnte mir vorstellen, dass bei einer Übernahme der Kaufhof in Bremen für eine neue Entwicklung genutzt wird“, sagt etwa Olaf Petersen, Geschäftsführer von Comfort, einem Makler- und Beratungsunternehmen mit Fokus auf Immobilien für den Einzelhandel. Konkret meint er damit die Pläne zur Umgestaltung der Innenstadt. Der Bremer Bauunternehmer Kurt Zech will das Parkhaus Mitte abreißen, um zusammen mit den Häusern von Karstadt und Galeria Kaufhof eine City-Galerie entwickeln.

Das Karstadt-Gebäude gehört Zech bereits, Galeria Kaufhof ist Teil des Frankfurter Immobilienunternehmens DIC Asset. Ein Kaufhof-Sprecher sagte dem WESER-KURIER, dass man am Standort Bremen über einen langfristigen Mietvertrag verfüge.

Nach den Informationen, die am Donnerstag bekannt wurden, könnten Standorte, an denen beide Warenhaus-Unternehmen vertreten sind, durchaus auch so bestehen bleiben. Filialen, die in absehbarer Zukunft nicht aus den roten Zahlen kommen, droht aber wohl die Schließung.

„Die Hochzeit der Warenhäuser war in den 60er- und 70er-Jahren“, sagt Petersen. In Bremen sehe er Potenzial maximal für ein Warenhaus. Peter Rose, Professor im Studiengang Management im Handel an der Hochschule Bremen, glaubt hingegen, dass sowohl Karstadt als auch Kaufhof in der Hansestadt bestehen können. „Die Warenhäuser müssen sich aber stärker voneinander abgrenzen“, sagt er. Durch die Übernahme hätte beide Ketten einen Vorteil: So könnten Kosten in der Verwaltung und im Einkauf erheblich gedrückt werden. Allein durch die größeren Mengen, die ein fusionierter Konzern beziehen würde, seien höhere Rabatte möglich. Durch eine Vereinheitlichung des Sortiments entstünde zudem eine größere Macht für die Einkäufer. Gibt es etwa für ein Produkt bislang unterschiedliche Lieferanten für die beiden Warenhaus-Betreiber, werden sich diese eventuell einen Preiskampf liefern, um nicht aus dem Regal zu fliegen.

Während Karstadt nach zwölf Jahren und einem harten Sanierungskurs erstmals wieder Gewinn macht und sogar neue Filialen eröffnet, laufen bei Kaufhof die Geschäfte momentan nicht gut. 2017 fuhr das Unternehmen einen Verlust von 100 Millionen ein. So baut der Konzern derzeit 400 von 1600 Stellen in der Kölner Zentrale ab. Wie viele Jobs in den Warenhäusern wegfallen werden, wird davon abhängen, wie viele Filialen geschlossen werden. Insgesamt arbeiten 37 000 Mitarbeiter für Karstadt und Kaufhof.

Während Karstadt weiterhin nach Sanierungstarifvertrag bezahlt, will Kaufhof einen solchen erst noch abschließen. Erste Verhandlungen wurden aber vorerst gestoppt. Karstadt will spätestens bis 2021 vollständig in die Tarifbindung zurückkehren. Dass bei einer Übernahme sämtliche Kaufhof-Mitarbeiter künftig nach Karstadt-Sanierungstarifvertrag bezahlt würden, halten Experten aber für unwahrscheinlich.