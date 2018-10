Laut dem Bundesverband Wind-Energie bekommen die Projektierer zunehmend Probleme mit Genehmigungen fürs Aufstellen von Windrädern. (DPA)

Zufriedene Gesichter, zahlreiche Fachgespräche, über 600 Teilnehmer sowie die Unternehmens- und Branchenvertreter, die seit Jahren die Motoren der Windenergie sind – wäre der fünfte Windbranchentag Niedersachsen-Bremen von diesen Indikatoren her Gradmesser für die Lage dieser Industrie, dann müsste von einer sehr guten Stimmung die Rede sein.

Doch die Stimmung ist nicht gut. Denn wieder einmal sorgen die politischen Rahmenbedingungen dafür, dass die noch junge Industrie erneut mit Rückschlägen zu tun hat. Darüber ist sich die Branche einig, die sich am Dienstag im Bremer Congress-Centrum getroffen hat.

Eigentlich könnte es so einfach sein: Schließlich soll laut Koalitionsvertrag in Deutschland bis 2030 der Anteil der Erneuerbaren Energien bei 65 Prozent liegen. Und ohne einen höheren Beitrag der Windenergie wird das nicht möglich sein. Derzeit liegt der Anteil der Windenergie zur deutschen Stromerzeugung bei 15 Prozent, insgesamt liefern die Erneuerbaren Energien 35 Prozent.

Doch wenn inzwischen selbst international Wind als der künftige Energieträger angesehen wird, und es in vielen Ländern mit dem Ausbau boomt, wird in Deutschland das Thema derzeit politisch nur mit stark angezogener Handbremse verfolgt – und das im einstigen Vorzeigeland in Sachen Energiewende.

Die Bundesregierung spreche einerseits vom Erreichen ambitionierter Ausbau- und Klimaschutzziele, andererseits lege sie derzeit genau den Unternehmen Steine in den Weg, die das Erreichen dieser Ziele ermög­lichen sollen, so Referent Hermann Albers, Präsident des Bundesverbands Wind-Energie (BWE).

Das Problem sei zum einen, dass 2017 im novellierten Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) ein Ausschreibungsverfahren und zugleich eine Beschränkung des jährlichen Zubaus auf 2800 Megawatt eingeführt wurden, so Albers. Zum anderen hätten sich in den ersten Ausschreibungsrunden viele sogenannte Bürgerwindparks aufgrund eines Schlupfloches durchgesetzt.

Unklar, wie viele bezuschlagte Projekte umgesetzt werden können

Denn im Gegensatz zu kommerziellen Projektierern, könnten sie sich ohne eine Genehmigung an der Ausschreibung beteiligen. Und wie viele der bezuschlagten Projekte in den nächsten beiden Jahren überhaupt umgesetzt werden können, sei daher noch völlig unklar und entsprechend groß die Unsicherheit bei den Herstellern.

Und das habe zur Auftragsdelle geführt, machte Meinhard Geiken deutlich. Der Bezirksleiter der Gewerkschaft IG Metall Küste rechnet damit, dass bis zum Jahresende etwa 4500 Arbeitsplätze in der Windbranche innerhalb von eineinhalb Jahren verloren gegangen sein werden.

Die Politik sei in der Verantwortung, die Energiewende wieder in die Spur zu bekommen: „Der Energiemarkt ist in Deutschland ein politischer Markt – und diese Verantwortung sollte die Politik wieder annehmen.“

"Diese Zeit müssen wir bis dahin gemeinsam überbrücken"

Es seien aber auch die Unternehmen in der Verantwortung, so Geiken. Die Branche rechne damit, dass die Delle noch bis einschließlich 2020 anhalten werde. „Diese Zeit müssen wir bis dahin gemeinsam überbrücken – Politik, Unternehmen und Gewerkschaft.“ Die Branche könne es sich nicht leisten, qualifizierte Mitarbeiter zu verlieren, die bald wieder benötigt würden.

Schließlich werde sich die Windindustrie durchsetzen. Diese Energiegewinnung sei die umweltschonenste, um die Welt zu erhalten. „Die Energiewende muss kommen, weil sie notwendig ist für unsere Kinder.“

Geiken ist froh, dass in der Bevölkerung das Umweltbewusstsein inzwischen wieder einen höheren Stellenwert bekommen habe, wie die jüngste Landtagswahl in Bayern gezeigt hätte. Das sei seit Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise teilweise doch sehr verkümmert gewesen.

Kritik an der Großen Koalition gab es auch von Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD): Die EEG-Novelle sei eine fatale Fehleinschätzung gewesen, sagte er in seinem Grußwort zum Windbranchentag. „Das, was die Groko in Sachen Energiewende auf die Beine stellt, ist eine furchtbare Entwicklung. Die Groko kriegt in diesem Zusammenhang nichts auf die Reihe.“

Wie sich die EEG-Novelle inzwischen auswirkt, zeigt sich an der aktuell jüngsten Ausschreibungsrunde: Laut der Bundesnetzagentur sind bei der letzten Auktion Zuschläge für neue Anlagen an Land mit einer Gesamtleistung von 363 Megawatt vergeben worden – dabei wollte die Behörde eigentlich Lizenzen zum Aufstellen von Windrädern für 670 Megawatt unter die Projektentwickler bringen. Zum ersten Mal blieb damit etwas vom zu verteilenden Ausbaupotenzial über.

Die Gründe dafür lägen nicht am mangelnden Interesse, sondern daran, dass die Projektierer inzwischen mit ihren Genehmigungen fürs Aufstellen von Windrädern viel Ärger hätten, so Wilhelm Wilberts, Vorsitzender des BWE-Landesverbands Niedersachsen und Bremen.

Klare Regelungen für Genehmigungsbehörden

Die Anforderungen der Behörden würden ständig erhöht. „Es kann nicht sein, dass ein Betreiber eine Genehmigung hat und er sich anschließend mit Naturschutzverbänden auseinandersetzen muss.“ Die Genehmigungsbehörden bräuchten klare Regelungen an die Hand, damit es nicht ständig zu Klagen gegen erteilte Genehmigungen komme.

Es mangele dabei an rechtssicheren Regionalplänen. „Es kann doch nicht angehen, dass eine Windanlage abgeschaltet wird, weil nur eine Fledermaus dort theoretisch hinfliegen könnte.“

Die Politik habe bereits viel an Glaubwürdigkeit im Zusammenhang mit dem Dieselskandal in der Bevölkerung verspielt, so Albers. „Diesen Fehler sollte sie bei der Energiewende nicht wiederholen.“ Eines dürfe auch nicht vergessen werden: Die Elektromobilität, die eine große Zukunft haben werde, mache nur Sinn, wenn der notwendige Strom aus Erneuerbaren Energien gewonnen werde.

Und eines müsse auch noch berücksichtigt werden: Arbeitsplätze, die durch den Kohleausstieg verloren gingen, können durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien kompensiert werden – vorausgesetzt, er werde bedarfsgerecht umgesetzt.