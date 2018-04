Dieses Archivfoto zeigt eine Feuerwehrübung am Schulzentrum Alwin-Lonke-Straße. Im November brannte es wirklich. Dadurch wird es während der Abi-Prüfungen eng für alle Schüler. (frei)

Da staunen etliche Bremer Handwerksbetriebe nicht schlecht, als sie dies gehört haben. Wegen der Abiturprüfungen am Schulzentrum Alwin-Lonke-Straße in Bremen-Nord sollen die Berufsschüler nach Hause geschickt werden. Die Begründung: Für Abi-Prüfungen und gleichzeitig den Unterricht für die Berufsschüler sei gleichzeitig kein Platz. Als Bremens Handwerkskammer-Präses Jan-Gerd Kröger davon erfährt, tobt er vor Verärgerung: "Es kann doch nicht sein, dass die Politiker im Land Bremen immer wieder betonen, wie wichtig doch die duale Ausbildung ist und welche Bedeutung sie hat. Aber hier werden dann plötzlich die Abiturienten gegenüber den Auszubildenden bevorzugt. Diese Wertschätzung ist unter aller Kanone. Und die Betriebe sollen kurzfristig sehen, wo sie ihre Azubis unterbringen." Betroffen davon sind die Auszubildenden verschiedener Gewerke, darunter Maler und Dachdecker.

In der Tat gibt es ein Platzproblem. Im November hat es dort in der Schule gebrannt. Das Feuer hat mehrere Klassen- und Fachräume zerstört. Schon vor den Abi-Prüfungen war es eng genug. Doch eigentlich sollten jetzt als Ersatz Container aufgestellt werden. Annette Kemp, Sprecherin von Bildungssenatorin Claudia Bogedan, sagte dem WESER-KURIER: "Erst in den Osterferien haben wir von Bremen Immobilien erfahren, dass das mit den Containern nicht klappt." Bremen Immobilien ist die städtische Tochter, die für die meisten öffentlichen Gebäude in Bremen zuständig ist. Als Kröger wiederum Bogedan von dem Zustand berichtete, versprach die Senatorin schnell Abhilfe. Wie genau, erläutert Sprecherin Kemp: "Die Abi-Prüfungen finden vormittags statt, und am Nachmittag der Unterricht für die Berufsschüler." Räume woanders anzumieten, macht laut Kemp keinen Sinn: "Die Lehrer, die die Abi-Prüfungen abnehmen, geben ja auch hinterher noch Unterricht. Da ist also keine Zeit, um zwischen zwei Orten zu pendeln." Bis die Container nun da sind, wird noch Zeit vergehen, so Kemp: "Wir haben von Bremen Immobilien als neuen Termin Januar 2019 genannt bekommen." Handwerkskammer-Präses Kröger, der Bauunternehmer ist, hat dafür kein Verständnis. Bremen Immobilien will sich dazu voraussichtlich am Montag äußern.