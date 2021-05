Im Bremer Mercedes-Werk stehen noch bis mindestens zum 11. Mai die Bänder still. (Mercedes)

Ein Großteil der Bremer Mercedes-Mitarbeiter ist weiterhin in Kurzarbeit. Eine entsprechende Vereinbarung, die Ende April hätte auslaufen sollen, wurde nun vorerst bis zum 11. Mai verlängert. Das bestätigte der Bremer Betriebsratschef Michael Peters. Der Grund: Noch immer fehlen wichtige Halbleiter für die Produktion.

„Wir hatten gehofft, dass wir mit dem Thema eigentlich durch sind“, sagt Peters. Doch wie etliche andere Autobauer leidet auch Daimler weiterhin unter den fehlenden Bauteilen und musste als Folge die Produktion vielerorts beschränken. In Bremen ist bis auf Ausnahmen ein großer Teil der 12.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ob in der kommenden Woche die Lage wieder besser ist, sei momentan schwer abzuschätzen. „Wir hoffen natürlich, dass sich das Problem dann erledigt hat", sagt Peters.

Mehr zum Thema Kurzarbeit Chipmangel legt Bremer Mercedes-Werk lahm Weil wichtige Bauteile fehlen, muss ab Freitag ein Großteil der Mercedes-Mitarbeiter in Kurzarbeit. Auch andere Autobauer trifft dieses Schicksal. mehr »

Der Produktionsstopp kommt für Mercedes zu einer Unzeit. Noch in diesem Jahr soll das neue Elektroauto EQE in Bremen produziert werden. Aktuell wird die neue C-Klasse gebaut, die Anfang des Jahres Premiere feierte. „Bislang lief der Anlauf sehr, sehr gut“, sagt Peters. Durch die Kurzarbeit sei er aber nun unterbrochen.