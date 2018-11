Der Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer, Ingo Schierenbeck, fordert mehr Etat für Weiterbildung in Bremen – und einen Rechtsanspruch darauf. (Christina Kuhaupt)

Die Arbeitnehmerkammer setzt sich für eine stärkere Unterstützung der beruflichen Weiterbildung ein. „Wir brauchen eine vorausschauende Weiterbildungspolitik, damit die von der Digitalisierung betroffenen Beschäftigten nicht arbeitslos werden, sondern gut qualifiziert andere Tätigkeiten übernehmen können“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer Bremen Ingo Schierenbeck am Dienstag bei der Vorstellung des Berichts zur sozialen Lage mit diesem Schwerpunkt. Die Ressource Wissen, betonte Schierenbeck, sei in Zukunft entscheidend für einen Standort.

Bremen und Bremerhaven sieht der Geschäftsführer dabei stärker bedroht, hier gebe es ein relativ hohes Risiko, dass Arbeitsplätze wegen des technischen Fortschritts wegfallen. Der Anteil an Spezialisten und Experten liege in Bremen bei 28 Prozent. In anderen Großstädten seien es im Schnitt 35 Prozent. Dagegen sei die Zahl der Hilfskräfte im Vergleich größer. Deren Arbeitsplätze seien stärker davon betroffen, durch „Algorithmen“ und „Künstliche Intelligenz“ ersetzt zu werden. Gleichzeitig habe Bremen mit der Logistik, dem Hafenumschlag und insbesondere mit einem hohen Anteil an Industrie viel Wirtschaft, in der eine zunehmende Automatisierung erwartet werde. In vielen Unternehmen werde, sagte Schierenbeck, seinem Eindruck nach eher „produziert als konzipiert“. Dagegen hinke das Bundesland bei den wissensbasierten Dienstleistungen – von Laboren, IT-Büros und Agenturen – hinterher.

Gerade angesichts des Strukturwandels durch die Digitalisierung und neue Technologien sei die Qualifizierung der Menschen wichtig und notwendig. „Die Weiterbildung hat die Funktion eines Digitalisierungsairbags, der den Aufprall lindert und abfedert.“ Dafür müsse allerdings die Förderung gerade in Bremen erhöht werden. Der Etat des Bildungsressorts für Weiterbildung müsse mindestens wieder auf das Niveau von jährlich zwei Millionen Euro angehoben werden. Die Arbeitnehmerkammer plädiert konkret aber auch für einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung. Tatsächlich soll es in Bremen ein entsprechendes Pilotprojekt dazu geben. Das sind die Pläne der Zukunftskommission des Senats.

Abhängig vom Einkommen

Dabei bezahlen Arbeitnehmer Weiterbildungen, Schulungen oder Bildungsreisen, in den meisten Fällen selbst. Nach Schätzungen werden bundesweit knapp 18 Milliarden Euro dafür aufgewandt. Dagegen zahlten Unternehmen nur elf Milliarden Euro und die öffentliche Hand fünf Milliarden. Das Problem an diesem Verhältnis zeigen die Zahlen des Bremer Berichts: Je besser jemand qualifiziert ist, je mehr er verdient, desto wahrscheinlicher ist es, dass er eine Qualifizierung angeht. Die Weiterbildungsquote in Bremen lag laut Befragung aus dem Jahr 2017 zwar bei 58,2 Prozent. Allerdings qualifizierten sich nur 38,4 der Beschäftigten ohne Ausbildung. Arbeitnehmer mit Hochschulabschluss taten dies sogar mit zu 68,5 Prozent. „Insbesondere Geringqualifizierte und Menschen mit geringem Einkommen werden bisher zu wenig durch Weiterbildung erreicht“, sagte dazu Jessica Heibült, Referentin für Bildungspolitik.

Das Modellprojekt in Bremen setzt hier an. Besonders an- und ungelernte Beschäftigte sollen für Weiterbildungen, die einen Abschluss vorsehen, von ihrer Arbeit freigestellt werden und dafür einen Lohnersatz als Ausgleich bekommen. Letztlich könne der Rechtsanspruch auf Weiterbildung aber nur auf Bundesebene geklärt werden, sagte Schierenbeck. Doch das Projekt aus Bremen könne vielleicht einen Anstoß geben und zu einer höheren Bereitschaft der Unternehmen führen.

Die Arbeitnehmerkammer will Beschäftigte ab 2019 selbst zum Thema beraten. Bisher hat das das Wirtschaftsressort getan. Doch eine Förderung läuft aus. Deshalb übernimmt die Kammer die Aufgabe. Gerade weil es eine große Vielfalt an Angeboten und Finanzierungswegen gebe, Heibült betont ebenfalls die Komplexität, sei das wichtig. „Eine Weiterbildungsberatung ist dringend nötig, damit die Beschäftigten Transparenz erhalten.“

Schließlich sieht Hauptgeschäftsführer Schierenbeck Weiterbildungen als Schlüssel, um die Spaltung der Gesellschaft zu verringern. Obwohl es ein „kollektives Interesse“ der Wirtschaft an Fachkräften gebe, sehe er, dass die konkrete Umsetzung von Qualifizierungen auf einem anderen Blatt stehe. „Häufig scheitert es an der Freistellung.“ Die Weiterbildung sei heute stark individualisiert zugunsten von besser ausgebildeten und verdienenden Arbeitnehmern. „Wir werden viele Verlierer haben, wenn wir so weitermachen.“

Die Arbeitnehmerkammer stellt den Bericht an diesem Mittwoch, 28. November, bei ihrer Jahrestagung im Kultursaal, Bürgerstraße 1, ab 17.30 Uhr vor.