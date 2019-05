Im Winter 2019 steuert Sundair sieben Reiseziele ab Bremen an. (Swen Pförtner/dpa)

Sundair fliegt im Winter sieben Reiseziele ab Bremen an. Das teilte die Stralsunder Fluggesellschaft am Freitag mit. Ab November startet Sundair zweimal wöchentlich ins ägyptische Hurghada. Mit je einem wöchentlichen Flug steuern die Maschinen Teneriffa, Gran Canaria sowie Fuerteventura auf den Kanarischen Inseln an. Fuerteventura wird von Sundair ab Februar 2020 zweimal wöchentlich bedient. Neu dabei ist Marsa Alam in Ägypten. Die etwa 275 Kilometer südlich von Hurghada gelegene Stadt am Roten Meer wird im Winterflugplan ab Februar erstmals gelistet. Pro Woche seien 22 Starts und Landungen aus Bremen geplant, heißt es in der Mitteilung.

Nach der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania im Februar, hat der Flughafen Bremen mit Sundair einen Nachfolger gefunden. (mmi)

Der Winterflugplan von Sundair im Überblick:

04.11.19 - 20.04.20 Montag Bremen – Hurghada – Bremen

05.11.19 - 19.11.19 Dienstag Bremen – Antalya – Bremen

04.02.20 - 14.04.20 Dienstag Bremen – Fuerteventura – Bremen

06.11.19 - 15.04.20 Mittwoch Bremen – Teneriffa – Bremen

07.11.19 - 30.04.20 Donnerstag Bremen – Hurghada – Bremen

01.11.19 - 22.11.19 Freitag Bremen – Antalya – Bremen

07.02.20 - 17.04.20 Freitag Bremen – Marsa Alam – Bremen

02.11.19 - 25.04.20 Samstag Bremen – Fuerteventura – Bremen

03.11.19 - 19.04.20 Sonntag Bremen – Gran Canaria – Bremen