Die siebte Jobmesse "Welt der Logistik" findet am 20. September statt. (BHV)

Bremen. Wenn man gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden des SV Werder Bremen, Marco Bode, im Simultan-Schachspiel antreten kann, dann hat das in der Regel mit einem Ereignis zu tun, und zwar mit der Jobmesse "Welt der Logistik". Seit Jahren ist Bode Botschafter der Messe und seit Jahren ist es Tradition, dass der ehemalige Fußballprofi im Simultan-Schachspiel antritt. Das ist Teil des umfangreichen Rahmenprogramms. Es geht bei der siebten Jobmesse, die am 20. September im BLG-Forum in der Bremer Überseestadt stattfindet, aber nicht nur um Unterhaltung, sondern um die Berufs-Vielfältigkeit, die die Logistikbranche bietet.

Ob Berufskraftfahrer, Kauffrau für Spedition- und Logistikdienstleistung oder Fachkraft für Lagerlogistik: Die Logistik bietet eine Vielzahl an Jobmöglichkeiten. Zu der Messe lädt die Bremische Hafenvertretung in Kooperation mit dem Hafenmuseum Speicher XI ein. Von 9 bis 14 Uhr haben Schüler, Studierende, Jobsuchende und die breite Öffentlichkeit die Möglichkeit, die boomende Branche mit Zukunftspotenzial kennenzulernen. Das Programm der Messe ist so vielfältig wie die Branche selbst. Neben Infoständen der etwa 40 Aussteller umfasst das Angebot Vorträge, Interviews und Mitmachaktionen. Die Logistikberufe-Rallye im Hafenmuseum Speicher XI bietet eine Möglichkeit, in verschiedene Logistik-Berufe hineinzuschnuppern. Die Branche ist auf gut ausgebildete Logistik‐Fachkräfte angewiesen. Informieren können sich die Besucher hierüber bei Experten und jungen Logistik-Newcomern im direkten Gespräch an den Ständen sowie in einer breiten Palette von Fachvorträgen und Interviews. Diese reicht vom Arbeitsalltag des Berufskraftfahrers, über weltweite Karrieremöglichkeiten in der Logistik, bis hin zu Profi-Tipps für die erfolgreiche Bewerbung. Auch neue Methoden bei der Suche nach dem Traumjob werden vorgestellt.