Die Instrumente von Norbert Pietsch sind reine Handarbeit. Auch manche seiner Werkzeuge hat er selbst gebaut. (Frank Thomas Koch)

Montagabend, kurz vor neun, im Café Carlyle in der 76., östlich vom Central Park. Vergoldete Lampen auf dem Tisch, Kellner in weißen Fracks, die dazwischen umhereilen, Menschen in feiner Abendgarderobe, die an ihrem Whiskey nippen oder an ihrem Rosé. New York wie in den goldenen Zwanzigern, auch musikalisch: Auf der Bühne spielt The Eddy Davis New Orleans Jazz Band, mit Schlagzeug und Kontrabass und Trompete, und mittendrin sitzt ein alter Mann mit schütterem Haar und geschlossenen Augen hinter der auffälligen Brille: Woody Allen. Der weltberühmte Regisseur, 24 Mal für den Oscar nominiert, als Person umstritten, als Filmemacher verehrt, kommt jeden Montag. Die meisten Gäste aber kommen nicht alleine seinetwegen, sondern vor allem, um Eddy Davis zu sehen, eine echte Größe in der Szene. Weil er die Saiten seines Banjos zupft, als gäbe es kein Morgen mehr, als wäre es das letzte, was er in seinem Leben noch tun will.

Das Banjo auf seinem Schoß wirkt schlicht aus der Ferne; erst bei genauerem Hinsehen fallen die feinen Perlmutt-Arbeiten im Hals auf, die Liebe fürs Detail. Und der Sound, was für ein Sound! Rund und warm und mit einem Volumen, das er niemals für möglich gehalten hätte, sagt er und ergänzt: „This banjo's a bitch.“ Vor allem aber ist es: aus Bremen. Aus einer kleinen Werkstatt, nur etwas größer als 30 Quadratmeter, in einem Keller im Bremer Viertel.

Jedes Banjo ist ein Einzelstück

Norbert Pietsch sitzt dort auf einem hohen Drehstuhl, mit Hosenträgern und Schürze, die schmale Brille tief auf der Nase. Begutachtet das Stück Holz in seiner Hand, helles Zucker-Ahorn, wie er es gerne benutzt, weil es weicher ist als andere und dadurch tiefere Töne besser überträgt. Das Holzstück ist nicht einmal einen halben Meter lang, viel zu kurz jedenfalls für einen Banjo-Hals, wie man ihn kennt. „Ist 'ne Sonderanfertigung für einen aus Glasgow. Der will darauf Paganini spielen“, erklärt Pietsch. Der Engländer habe ihm am Telefon etwas vorgespielt, Pietsch daraufhin ein Modell entwickelt und es jetzt in Arbeit. Handarbeit, natürlich, denn: Jedes Banjo ist ein Einzelstück.

Dafür ist Pietsch in der Szene weltbekannt, große Namen wie Stephen DiBonaventura, Jackie Lynn MacCoy, Ken Aoki, Tom Stuip und Sean Moyses spielen seine Instrumente. In Frankreich, Schweden, in Japan, wo sich mit „The Pietsch Boys“ sogar eine Band nach ihm benannt hat. Bei den Grammys. Im Weißen Haus. Ja, vor allem dort: in Amerika, wo einst die westafrikanischen Sklaven das Saiteninstrument mit dem fellbespannten Resonanzkörper etablierten, das Land, das als Heimat des Folk und des Blue Grass und des Jazz gilt – kaum ein Wochenende vergeht hier heute, an dem nicht irgendwo irgendjemand sein Banjo zupft.

Die Klänge, die dabei entstehen, erinnern Norbert Pietsch genau daran: „Eine Veranda irgendwo in einem Wald in den Tiefen Amerikas, 14 Uhr am Samstagnachmittag“, sagt der 61-Jährige, der locker 15 Jahre jünger aussieht, mit geschlossenen Augen. „Ein fröhlicher Sound.“ Sein ganzes Leben schon kann er davon nicht genug bekommen; seit diesem Moment, als er als 14-jähriger Hamburger Jung das erste Mal ein Banjo gehört hat. „Otto Waalkes und Mike Krüger hatten gerade angefangen, viele Finger-Picking-Artists kamen nach Hamburg, Folk, Blue Grass, Country – die Szene war am Kochen“, erinnert sich Pietsch. Und er mittendrin, oft als Kassierer in den Clubs, in denen die Banjo-Spieler auftraten. „Ich war so fasziniert davon, ich wollte alles von den Großen lernen.“ Also ging er nach der Show zu den Künstlern, ließ sich Griffe zeigen, brachte sich alles andere selbst bei. Hatte später eine Band, die nicht besonders groß und nicht sehr erfolgreich war, aber in der er einfach spielen konnte. Verdammt, waren das Zeiten! Und in Amerika, davon hörte er immer wieder, sollte noch viel mehr abgehen.

Pietsch bekam kein Visum

Pietsch war drüben, lebte in San Francisco, wäre am liebsten dort geblieben. „Aber ich bekam kein Visum“, sagt er. Also flog er mit 24 zurück nach Deutschland, studierte Englisch und Musik auf Lehramt, musste aber vorzeitig abbrechen: Er erkrankte an Knochenkrebs, verlor sein linkes Bein. Und entschied, etwas Neues zu wagen. Gitarrenbauer wollte er jetzt werden, und einer der wenigen Ausbildungsbetriebe hatte seinen Standort in Bremen, an der Horner Straße 97. Weil Pietsch Bremen noch aus seiner Zivildienst-Zeit kannte (und weil es wenig Alternativen gab), fiel die Entscheidung schnell. Er absolvierte seine Ausbildung, arbeitete zwei Jahre als Geselle, machte seinen Meisterbrief. Und richtete 1993 dann in einem Hinterraum der Gitarrengalerie seine kleine Werkstatt ein. „Ich bin dem Versorgungsamt bis heute dankbar, dass es mich damals so unterstützt hat“, sagt der 61-Jährige. „Ohne die Hilfe hätte ich es niemals geschafft.“

Nur: In Deutschland war die Banjo-Szene klein. Wie sollte die Welt davon erfahren, dass irgendwo in einem Keller in Bremen jemand sitzt, der Banjos baut? Für Pietsch stand fest: „Ich muss richtig gut sein, einzigartig gut, sonst habe ich keine Chance.“ Keine Massenware sollte bei ihm über die Werkbank gehen, alles genau durchdacht sein. Er studierte die Banjos der 1920er-Jahre, sogenannte Bacon-and-Day; hatte sogar das Glück, einen Fundus an Ersatzteilen aus der Erbmasse eines Herstellers aufzukaufen. Und entwickelte das Kultmodell weiter, indem er viele Kleinigkeiten neu dachte. Weil es für seine neuen Ideen kein passendes Werkzeug gab, baute er es selbst. „Vieles, das man in meiner Werkstatt sieht, gibt es so nur einmal“, sagt er und grinst. „Wenn ich mal nicht mehr bin und irgendjemand findet das Zeug – keiner könnte damit etwas anfangen. Aber für mich ist es perfekt, um das zu machen, was ich tue.“

Vieles, nahezu alles, sieht noch genauso aus wie zu Anfangszeiten in seiner Werkstatt: Die schweren Maschinen im Nebenraum, die alten Küchenschränke, in denen Pietsch verschiedenste Perlmutt-Elemente verwahrt, von der Schwarzmuschel aus Tahiti bis zur Tiefseeschnecke, und Hölzer – Mahagoni und Walnuss zum Beispiel –, speziell bei unter 50 Prozent Luftfeuchtigkeit gelagert dank Trockenaggregat. Dazu: Viele Materialien, die er direkt aus den USA importiert, wie etwa Glockenbronzeringe aus Nashville. Was es nicht gibt oder was er nicht bekommt, fertigt Pietsch einfach selbst. Mindestens sechs Wochen braucht er für ein Banjo ohne Extras, für die meisten wesentlich mehr.

Die Optik ist immer nur zweitrangig

Drei Jahre lang hat er mal mit einer Künstlerin an einem Banjo mit verschiedenen Motiven der griechischen Mythologie gearbeitet. Aber die Optik ist immer nur zweitrangig: vor allem geht es dem Wahlbremer um den Ton. Schließlich macht der die Musik. „Ich bin mehr in der Seele des Spielers als in der des Instrumentenbauers“, sagt Pietsch. „Das Banjo muss richtig in den Fingern liegen, das Gewicht muss stimmen, nein: Jedes kleinste Detail muss stimmen.“ Deswegen fragt er oft erst zahlreiche Informationen zu Erfahrung, Spiel und Einsatz der Kunden ab, um alles möglichst perfekt auf sie anzupassen. Klar, dass das auch seinen Preis hat: Unter 4500 Euro gibt es die handgearbeiteten Unikate nicht. „Meine Banjos sollen den Spielern ein Partner fürs Leben sein. Die sollen nie wieder zu mir kommen müssen.“

Pietsch repariert aber auch viel. Er ist einer, das sagt er selbst, der für die Wegwerfkultur nichts übrig hat. „Dinge sollten einen Wert haben, über viele Jahre Freude machen“, so der 61-Jährige, der wenig Meinung zu den Billigmodellen aus China hat, die ihm das Leben als Instrumentenbauer schwer machen. Er selbst lebt minimalistisch, kauft wenig, macht viel selbst. Vielleicht hat er das von seinem Vater, einem Maschinenbauer, der ihn früher mit auf die Werften nahm; der ihm gezeigt hat, wie man Werkzeug einsetzt. „Es gab bei uns eigentlich nichts, was es nicht gab“, erinnert sich Pietsch. „Denn wenn es etwas nicht gab, haben wir es einfach gebaut.“ Noch heute mache er das so.

Aber: „Ich bin ein Auslaufmodell“, sagt Pietsch. „So wie ich wird nie wieder jemand arbeiten können. Das ist nicht wirtschaftlich.“ Es gab eine Zeit, da hätte er selbst fast eine kleine Banjo-Fabrik aufgebaut. „Heute jedoch bin ich froh, dass ich alles noch per Hand machen kann.“ Ganz alleine, ohne Unterstützung. Denn auch das ist Pietsch: ein Perfektionist. „Ich muss das alles unter Kontrolle haben. Meine Banjos haben sich weltweit einen Namen gemacht – ich möchte den guten Ruf nicht gefährden.“ Wenn er es nicht mehr macht, wird es keine neuen Pietsch-Banjos mehr geben. „Aber ich werde bis zu meinem letzten Atemzug Banjos bauen“, sagt er und lächelt.

„Bei mir laufen heute noch dieselben Platten wie vor 40 Jahren“

Kann er die Musik denn immer noch hören? „Ohhh ja“, sagt Pietsch. „Bei mir laufen heute noch dieselben Platten wie vor 40 Jahren.“ Beim Stück „Dueling Banjos“ bekommt er noch immer Gänsehaut. Und manchmal, wenn die Zeit es zulässt, nimmt er sich sein eigenes Banjo zur Hand, zupft und summt, als säße er auf einer Veranda im Wald oder in einem Café an der 76., drüben, in Amerika.