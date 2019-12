Das Uesener Feld in Achim: Hier will sich der Online-Händler Amazon ansiedeln. (Mikhail Galian)

Nun ist so gut wie sicher, dass der Online-Händler Amazon nach Achim ziehen wird. Das Unternehmen, das die Immobilie errichtet und an Amazon vermietet, will sie im ersten Quartal 2021 übergeben. Damit kann die Stadt Achim erneut vor der Stadt Bremen triumphieren. Bereits seit 2017 ist der Weltkonzern Coca-Cola mit seinem Vertriebs- und Logistikzentrum in der 32.000-Einwohner-Stadt. Nun kommt mit Amazon ein weiterer Weltkonzern hinzu. 2000 Arbeitsplätze sind geplant.

Bremen hat das Nachsehen und hätte den Online-Händler lieber mit seinem Standort in der Hansestadt gesehen. Über die Gewerbesteuer von Amazon wird sich nun Achim freuen. Dennoch kann auch Bremen profitieren. Amazon könnte neue Pendlerströme verursachen: Menschen, die in Achim arbeiten, aber in Bremen wohnen wollen. Bisher ist es ja eher andersherum.

Mehr zum Thema Update: Logistikzentrum kommt Verträge für Amazon-Ansiedlung in Achim sind fix Die halbstädtische EVG Achim hat das Gewerbegebiet Uesener Feld nun an Projektentwickler Garbe ... mehr »

Und so sehr die Gewerkschaft Verdi bisher über Amazons Arbeitsverträge geflucht hat, kann die Region am Ende doch froh sein, dass sich der Online-Händler hier ansiedelt. Dass die Anwohner in Achim das geplante Verkehrskonzept hingegen weiterhin kritisch begleiten, ist nachvollziehbar und richtig.