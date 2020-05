Das Kraftwerk der SWB Hemelingen: Der Energieversorger will in den kommenden Jahren einige wichtige Projekte stemmen. (Frank Thomas Koch)

Bremens Energieversorger SWB ist beim operativen Gewinn wieder in der Spur. Der hat sich fast verdoppelt. Die Auswirkungen eines neuen Stromgesetzes schmälerten den Gewinn für die SWB. Zwar gab es 2019 wieder Anlagenausfälle, aber da ist man laut SWB-Vorstandschef Torsten Köhne auf einem guten Weg.

Wenn aber Daimler und Arcelor-Mittal husten, bekommt die SWB Schnupfen. Da die Betriebe wegen Corona die Produktion runtergefahren haben, brauchen sie weniger Wärme und Strom. Das wird die SWB-Bilanz dieses Jahr runterziehen.

Mit der EWE als starkem Mutterkonzern dahinter ist die Sorge aber unbegründet, die geplanten Projekte nicht stemmen zu können. Und so hält Köhne am Kündigungsschutz bis 2026 für die Mitarbeiter fest, ebenso wie an den Plänen für die neuen Anlagen. Lediglich das Wasserstoff-Projekt bei Arcelor-Mittal habe derzeit weniger Priorität.

Dennoch ist die SWB auf dem Weg, bei Strom und Fernwärme mit weniger Steinkohle auszukommen. Ob der Ausstieg bis 2023 klappt, wie es Bremens Landesregierung möchte, hängt auch davon ab, wie schnell die SWB die Baugenehmigungen für ihre neuen Anlagen erhält.