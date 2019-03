Handelskammer-Präses Janina Marahrens-Hashagen sorgt sich um die Entwicklung bei den Fachkräften und den Nachwuchs bei den Unternehmen. (Frank Thomas Koch)

Die Ungewissheit über den Brexit und die Handelskriege der USA mit China und der EU haben zwar für Verunsicherung bei vielen Bremer Unternehmen gesorgt, aber dennoch war 2018 aus Sicht der Handelskammer ein erfolgreiches Jahr – auch wenn das Wirtschaftswachstum nur bei etwa 1,3 Prozent gelegen hat. Der Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Bremen, Matthias Fonger, ordnete das am Freitag bei der Jahresbilanz so ein: „Damit lagen wir im Bundesdurchschnitt.“, Die Kammer geht davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr etwas abgeschwächt fortsetzen wird. Das sei aber bei weitem keine Krise. Die Unternehmen würden auch weiterhin investieren, und das sei immer ein Zeichen für Zuversicht, so Fonger.

Lob für Breakbulk und IAC

Handelskammer-Präses Janina Marahrens-Hashagen stellte vor allem die positiven Ereignisse vor, die Bremen im vergangenen Jahr besonders ausgezeichnet hätten und die zeigen, wie gut Bremen in vielen Bereichen aufgestellt sei. Dazu gehörte unter anderem der International Astronautical Congress (IAC): „Dass der IAC nach Bremen geholt wurde, war ein toller Erfolg – nicht nur wegen der 6000 Besucher.“ Diese Veranstaltung hätte einfach nicht besser passen können. Raumfahrt sei hier sehr verankert, und vom Wachstum dieser Branche profitiere die ganze Stadt und die Region.

Auch die Breakbulk sei ein voller Erfolg gewesen. Diese Messe rund um Schwergut sei wie der IAC einfach ein Volltreffer gewesen – gerade vor dem Hintergrund, dass die Unternehmen in Bremen und Bremerhaven europaweit führend beim Umschlag von Schwergut seien. Und die etwa 10 000 Fachbesucher hätten sich auch positiv auf die Hotellerie ausgewirkt. „Das konnte man daran merken, weil man kein Hotelzimmer mehr buchen konnte“, stellte Janina Marahrens-Hashagen fest. Und es sei ein positives Signal, dass die Breakbulk vom 21. bis 23. Mai auch in diesem Jahr wieder in Bremen stattfinden wird.

Abschwächung ab Juli 2018

2018 war laut Handelskammer vor allem in der zweiten Jahreshälfte von einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums geprägt. Die Binnennachfrage blieb danach robust, Probleme bereiteten die weniger stark steigenden Exporte. In der Folge verlangsamte sich die wirtschaftliche Entwicklung im Land Bremen ebenfalls, blieb aber auf solidem Niveau. Präses Marahrens-Hashagen sagte dazu: „Die Unternehmen des Landes Bremen müssen sich auf schwächere Impulse in der Auslandsnachfrage für 2019 einstellen und entsprechend reagieren“.



Die Einheit Europas und der offene Verkehr von Gütern, Dienstleistungen, Menschen und Kapital sei insbesondere für das vom Export lebende Bundesland Bremen besonders wichtig. „Europa ist eine Erfolgsgeschichte. Die Einheit in Europa ist maßgeblich für unseren wirtschaftlichen Erfolg“, sagte die Handelskammer-Präses. Gleichzeitig warb sie für ein geschlossenes Auftreten der EU, um in Zeiten drohender Handelskriege auf Augenhöhe agieren zu können.

Sorge um Fachkräfte

Neben den Unsicherheiten, die der Welthandel 2018 mit sich brachte, sorgten sich bremische Unternehmen besonders um den Nachwuchs an qualifizierten Fachkräften. „In den stetig steigenden Arbeits- und Akquisekosten auf dem in manchen Branchen nahezu leergefegten Fachkräftemarkt sehen die Unternehmen eines ihrer größten Geschäftsrisiken“ sagte die Handelskammer-Präses. Um diesem Mangel zu begegnen, müsse die Stadt Bremen verstärkt in die Infrastruktur und „weiche Standortfaktoren“ investieren. Dies ist auch Ergebnis der vor wenigen Tagen veröffentlichten Standortumfrage der Handelskammer Bremen. Besondere Handlungserfordernisse sahen die rund 800 an der Umfrage beteiligten Unternehmen in den Bereichen Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit, Qualität der Schulen, Zustand des lokalen Straßennetzes, flächendeckende Versorgung mit einem schnellen Internet und der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung.

Bremen brauche mehr Einwohner

Priorität der künftigen Regierungspolitik im Land Bremen muss aus Sicht der Wirtschaft sein, die Voraussetzungen für qualitatives und quantitatives Wachstum zu schaffen. Fonger: „Die robuste Binnennachfrage stützte die deutsche Konjunktur. Der Konsum und die Investitionen haben weiterhin für positive Impulse gesorgt." Bremen müsse sich für die Zeit schwieriger werdender weltweiter Handelsbeziehungen wappnen und sich weiterhin ehrgeizige Ziele setzen – auch in der Einwohner- und der Beschäftigungsentwicklung. Der Trend bei der bisherigen Nettoabwanderung von Erwerbstätigen und ihrer Familien ins Umland müsse umgekehrt und deutlich mehr qualifizierte Fachkräfte müssten von außerhalb ins Land Bremen angeworben werden.