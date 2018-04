Hauptsache, es kommt sicher an! Eigentlich ist der Inhalt von Einschreiben bis zu einem Wert von 25 Euro versichert. Was die wenigsten wissen: Bargeld ist davon ausgenommen. (dpa)

Der Anlass ist ein trauriger gewesen. Astrid Lindthammers Neffe ist gestorben. Sie selbst sah sich nicht imstande, zu seiner Beerdigung zu fahren. Da wollte sie wenigstens, dass ihre Schwester als letzten Gruß in ihrem Sinne ein Blumengesteck für sein Grab besorgt. Astrid Lindthammer steckte dazu 100 Euro in eine Trauerkarte und diese wiederum in einen neutralen Briefumschlag. Und damit alles etwas sicherer ist, verschickte sie den Brief als Einschreiben. Das alles geschah in Oldenburg. Aber bis heute ist der Brief nicht bei ihrer Schwester in Ganderkesee angekommen.

Allerdings hatte Astrid Lindthammer ja den Einlieferungsbeleg von dem Einschreiben. Also stellte sie damit einen Nachforschungsantrag, um zu schauen, wo der Brief denn abgeblieben sei. Zum Ergebnis sagte sie: „Der Brief hat das Verteilzentrum in Bremen zwar erreicht, hat es aber nie wieder verlassen.“ Zumindest wollte die Dame von der Deutschen Post das Porto und die 25 Euro zurückerstattet haben. Bis zu dieser Summe sei der Inhalt des Einschreibens ja versichert. Aber als Astrid Lindthammer die Post erneut kontaktierte, war sie erst recht verärgert: „Da erfuhr ich, dass bei Einschreiben Geld von der Haftung ausgenommen ist.“

Briefmarken und Telefonkarten sind zugelassen

Das bestätigt auch Post-Sprecherin Maike Wintjen: „Das ist bereits seit vielen Jahren so. Der Versand von Geld in Briefen ist nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Post auch mit der Zusatzleistung Einschreiben ausgeschlossen. Daher wird dafür auch nicht gehaftet. Zugelassen bei Einschreiben sind Briefmarken und Telefonkarten, jeweils bis zu einem tatsächlichen Wert von 25 Euro, sowie einzelne Fahrkarten und Eintrittskarten.“ Generationen von Kindern, die zum Geburtstag, zur Konfirmation oder zur Firmung einen Umschlag mit Geld von der Oma oder der Patentante erhielten, können aus heutiger Sicht also von Glück reden, dass all diese Briefe unversehrt bei ihnen im Postkasten eingetrudelt sind.

Wer sich die Mühe macht und im Internet genau nachschaut, findet die von Wintjen genannten Bestimmungen. „Da habe ich auch kein Verständnis für“, sagt die Sprecherin, „wenn heutzutage jemand noch Bargeld per Brief verschickt.“ Das wiederum verärgert Astrid Lindthammer: „Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass irgendwo bei der Deutschen Post im Verteilzentrum jemand Briefe klaut. Und im Internet macht die Deutsche Post gleichzeitig Werbung damit, wie sicher und zuverlässig doch ein Einschreiben ist.“ So wie sie hätten noch fünf andere Personen an ihre Schwester einen Umschlag mit Geld geschickt. Auch diese Briefe seien niemals angekommen.

Da sich Astrid Lindthammer von der Deutschen Post hier auch alleingelassen fühlte, hat sie bei der Polizei in Niedersachsen per Internet Anzeige erstattet. Kurze Zeit später meldete sich auch ein Beamter am Telefon bei ihr. Die Post-Sprecherin verzichtet darauf, nochmals mithilfe der Einlieferungsnummer des Einschreibens Nachforschungen anzustellen: „Mit der Anzeige bei der Polizei ist das ja nun ein schwebendes Verfahren. Dazu werde ich mich nicht äußern.“ In der Tat geht die Anzeige ihren Weg, wie bei der Polizeiinspektion Delmenhorst die Sprecherin Désirée Krikkis bestätigt: „Die Anzeige wurde nun an die Staatsanwaltschaft weitergegeben.“ Dort liegt es nun am ermittelnden Staatsanwalt, ob er weitere Nachforschungen anstellt oder die Anzeige am Ende wegen Geringfügigkeit einstellt.

Was Astrid Lindthammer bedauert: „Leider haben die anderen fünf nicht ebenso Anzeige erstattet. Die hatten wohl weniger Geld verschickt und belassen es jetzt wohl dabei.“ Dabei rät die Polizei dazu, auch in solchen Fällen Anzeige zu erstatten. Denn je mehr ähnliche Fälle bei der Polizei eingehen, desto größer sei die Handhabe und auch das öffentliche Interesse seitens der Staatsanwaltschaft, Ermittlungen innerhalb der Mitarbeiter bei der Deutschen Post anzustellen.

Mit Brief "Wert National" ist Bargel versichert

Post-Sprecherin Maike Wintjen weist aber darauf hin, dass es eine Alternative zu Einschreiben gibt für diejenigen, die doch Bargeld per Brief verschicken wollen. Dazu gibt es nämlich den Brief „Wert National“. Der kostet 4,30 Euro zusätzlich zum normalen Porto. Ein Einwurfeinschreiben, bei dem der Briefträger bescheinigt, dass er den Brief sachgemäß in den Postkasten geworfen hat, kostet dagegen 2,15 Euro zusätzlich zum normalen Porto. Und das herkömmliche Einschreiben kostet 2,50 Euro zusätzlich zum normalen Porto.

Beim Brief „Wert National“ ist Bargeld bis zu einer Höhe von 100 Euro versichert. Sollte der Brief verloren gehen und herauskommen, dass darin mehr als 100 Euro enthalten gewesen sind, ist die Haftung komplett ausgeschlossen – also auch für die 100 Euro. Außerdem sind im Brief „Wert National“ Sachwerte bis zu einer Höhe von 500 Euro versichert. Das kann beispielsweise ein Smartphone oder Schmuck sein. Wenn es um Sachwerte geht, sollte der Verbraucher checken, ob der Versand im Zwei-Kilo-Paket per DHL oder einen der Mitbewerber nicht günstiger ist. Im Internet kostet der Versand bei der Post 4,99 Euro, bei den Mitbewerbern online teils noch weniger.

Was den Brief von Astrid Lindthammer angeht: Sobald es Neuigkeiten von der Staatsanwaltschaft gibt, wird der WESER-KURIER darüber berichten.