Eigentlich schien alles geregelt zu sein. Eine ältere Mieterin im Bremer Stadtteil Schwachhausen hatte in ihrem Testament verfügt, all ihr Hab und Gut in der Wohnung und auf dem Konto an einen wohltätigen Verein zu vererben. Anfang des Jahres ging es der Diabetes-Patientin gesundheitlich schlechter. Sie kam in eine Kurzzeitpflege, wo sie Anfang Februar starb. Und seitdem hatte die Wohnungsbesitzerin als Vermieterin keinen Zugriff auf die Wohnung.

Was war geschehen? Das Testament wurde eröffnet und der Verein über das Erbe informiert. Der schlug es aber aus. Ebenso schlug ein Neffe das Erbe aus. Von da an war das Amtsgericht an der Reihe und setzte einen Nachlasspfleger ein. Seine Aufgabe war es, zu ermitteln, ob es nicht doch noch einen entfernten Verwandten gibt, der das Erbe antreten möchte.

Dies zog sich über mehr als sieben Monate hin. Für diese Zeit fielen auch die Mieteinnahmen aus. Da keine weiteren Verwandten ermittelt werden konnten, ist nun der Fiskus der Erbe. Die Wohnungsbesitzerin rechnet nicht damit, dass sie zumindest einen Teil des Mietausfalls vom Fiskus erhält.

Außerordentliches Kündigungsrecht

Das alles klingt nach einem speziellen Fall. Annette Kuhlmann, stellvertretende Geschäftsführerin von Haus & Grund Bremen, sagte jedoch: „So selten sind solche Fälle wie der hier nicht. Denn die Menschen machen sich darüber viel zu selten Gedanken, was denn im Todesfalle geschehen soll. Das betrifft sowohl die Mieter als auch die Vermieter.“ Da es ja in diesem Falle ein Testament gibt, hatte sich die Mieterin zumindest Gedanken gemacht. „Viele sagen sich auch: Ich habe ja nichts, was soll ich mir da Gedanken machen“, ergänzt Kuhlmann. Es gibt eben auch Mieter, die einsam sind und keine weiteren Verwandten haben.

Man rede nicht gern über das Thema Tod – erst recht nicht, wenn ein neuer Mieter Ende 40 ist. Kuhlmann sagt: „Wenn der aber 20 Jahre und mehr in der Wohnung bleibt, kann das zum Thema werden.“ Der beschriebene Fall zeige, dass es auch nicht ausreiche, wenn man als Vermieter auch die Telefonnummer eines Angehörigen des Mieters hat.

Kuhlmann erklärt aber, dass die Wohnungsbesitzerin hier doch ein Mittel gehabt hätte: "Denn im Todesfalle hat der Vermieter ein außerordentliches Kündigungsrecht mit einer Frist von drei Monaten. Das muss der Vermieter innerhalb von vier Wochen nach dem Tod aussprechen.“ Doch wem? „In diesem Falle muss das die Vermieterin dem wohltätigen Verein schriftlich aussprechen, der ja als Erbe im Testament eingesetzt ist – egal, ob der das Erbe annimmt oder ausschlägt. Damit ist die Kündigung rechtskräftig erfolgt“, so Kuhlmann.

Der Verein müsse diese Kündigung akzeptieren. Nach Eröffnung des Testaments habe der Erbe ja sechs Wochen Zeit zu überlegen, ob er das Erbe annehmen wolle oder nicht. „Ist dann am Ende doch das Nachlassgericht zuständig, hat auch das dafür zu sorgen, dass die Wohnung nach Ende der dreimonatigen Kündigungsfrist der Wohnungsbesitzerin übergeben wird“, so Kuhlmann. So wäre der Mietausfall höchstens auf drei Monate begrenzt.

Wenn die Wohnungsbesitzerin nun ihren Mietausfall geltend machen will, hat sie laut Annette Kuhlmann schlechte Karten: „Sind zuvor Kosten für die Kurzzeitpflege und die Bestattung angefallen, dann sind die erst mal zu begleichen.“ Die Vermieterin würde sich mit ihrem Ausfall hinten einreihen.

Kuhlmann sagt auch, dass der Vermieter nicht zur Sicherung des Erbes verpflichtet sei: „Gehen da Kinder vom Mieter schnell in die Wohnung, um da ein Sparbuch oder den Flachbildfernseher rauszuholen, kann der Vermieter ihnen den Zutritt nicht verwehren.“ Schließlich habe der Vermieter ja auch kein Recht, über einen Wohnungsschlüssel zu verfügen, solang die Wohnung an jemanden vermietet ist.

Wenigstens den Kühlschrank leer räumen

Das Amtsgericht Bremen hat selbst keine „eigenen“ Nachlasspfleger, wie Amtsrichterin Cosima Freter erläutert: „Diese werden vom Amtsgericht zur Sicherung eines werthaltigen Nachlasses bestellt, wenn keine Erben bekannt sind. In der Regel werden Rechtsanwälte bestellt.“ Im Bremer Nachlassgericht gibt es sieben Mitarbeiter, die sich jedes Jahr um mehr als 1000 Fälle zu kümmern haben – in der Mehrheit aber nicht so speziell wie in diesem Fall. „Das Nachlassgericht ist bemüht, wirtschaftliche Schäden für Vermieter so gering wie möglich zu halten, jedoch sind auch insoweit gesetzliche Vorgaben einzuhalten“, sagt Freter.

Die vom Amtsgericht bestellte Person soll dann den Nachlass sichern und mögliche Erben suchen. Wenn der Nachlasspfleger keine Erben ermitteln kann, dann erbt aber auch nicht immer der Fiskus. „Häufig ist die Erbenermittlung zu aufwendig und die Nachlassmasse nicht werthaltig genug. In diesen Fällen wird ein Restnachlass hinterlegt“, so Freter. Einen Tipp hat wiederum Annette Kuhlmann: „Man kann als Vermieter auch selbst die Nachlasspflegschaft beantragen.“

Der Wohnungsbesitzerin wurde dargelegt, dass sie auch über das Vermieterpfandrecht versuchen könne, ihren Mietausfall geltend zu machen. „Dann hätte ich aber die Kosten für den Gerichtsvollzieher zahlen müssen und hätte den Verkauf von Gegenständen in der Wohnung selbst organisieren müssen“, sagte die Vermieterin dem WESER-KURIER. Inzwischen hat die Vermieterin die Schlüssel erhalten und endlich Zugriff auf die Wohnung, die ihr seit vielen Jahren gehört. Neue Mieter zu finden, war das geringste Problem.

Einen Tipp aus der Praxis hat Annette Kuhlmann auch noch: „Wenn der Wohnungsbesitzer die Möglichkeit hat, sollte er den Angehörigen oder den Nachlasspfleger bitten, gemeinsam in die Wohnung zu gehen, um wenigstens den Kühlschrank leer zu räumen, damit der nicht irgendwann anfängt, zu laufen.“