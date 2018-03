Der Kalender aus Papier ist längst nicht mehr die einzige Möglichkeit. (dpa)

Was früher als Familienkalender aus Papier in der Küche hing, gibt es heute längst in digitaler Form auf dem Smartphone. Wer kein Outlook von Microsoft Office oder den Kalender von Google benutzen will, der findet im App Store von Android und iOS einige Alternativen. Eine heißt TimeTree. Die App ist im Prinzip ein einfacher Kalender, wie man ihn standardmäßig auf jedem Smartphone findet.

Darüber hinaus bietet TimeTree eine etwas genauere Terminplanung mit anderen. Ereignisse können mit dem Partner, mit Familienmitgliedern oder Kollegen geteilt werden – auch wenn diese die App nicht nutzen. Haben sie TimeTree auf ihrem Tablet oder Smartphone installiert, kann sich eine Familie oder ein Freundeskreis einen Kalender teilen, in dem alle gemeinsamen und individuellen Termine stehen.

So können mehrere Kalender nebeneinander geführt werden. Voraussetzung ist natürlich, dass alle den Terminplaner pflegen und rechtzeitig auf neue Einträge reagieren. Die App ermöglicht es auch, Termine ohne Datum vorzumerken. So können Nutzer teilen, was demnächst ansteht. Praktisch an dieser Funktion ist, dass Notizen und Links eingefügt werden können – das bietet sich zum Beispiel für einen Einkauf an oder einen geplanten Urlaub.

Das Design der App ist einfach gehalten. Alle Termine kann man mit unterschiedlichen Farben versehen, sodass man bestimmte Ereignisse wie Geburtstage etwa immer in Blau anlegt und Treffen mit Freunden in Grün. Neben der Sicht auf den aktuellen Monat gibt es einen Feed, bei dem man die neuesten Aktivitäten in der App verfolgen kann. Die aufgeführten Termine kann man mit einem "Gefällt mir" bewerten oder mit weiteren Usern teilen – das geht per E-Mail, SMS, Whatsapp oder Facebook Messenger.

Ein praktisches Tool der App ist die Suchfunktion. Mit Schlagwörtern lassen sich so Termine finden, die ansonsten umständlich in den einzelnen Kalendern gesucht werden müssten. Insgesamt eignet sich TimeTree vor allem für Menschen, die viel unterwegs sind oder sehr viele Termine mit verschiedenen Personen koordinieren müssen.

Auch für Paare, die in einer Fernbeziehung leben, kann die App sehr hilfreich sein. Ihnen hilft der Kalender, um abzustimmen, wann sie sich das nächste Mal sehen und welche Pläne ihre jeweiligen Familien haben. Benutzt man TimeTree zum ersten Mal, braucht es allerdings einige Zeit, um sich zurechtzufinden.