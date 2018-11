Die Bedingungen am Arbeitsplatz spielen auch bei der Therapie eines Mausarms die entscheidende Rolle. (Andreas Arnold/ dpa)

Manchmal kann Iris Piechaczek-Moustafa kaum einen Kaffeebecher halten. Sie bekommt Schmerzen im Arm, in den Schultern und im Nacken. Die Arme kann sie ohnehin nur schwer anheben, sie nach oben oder nach hinten zu recken, ist gar nicht drin. Am Computer sitzt sie nur, wenn es nicht anders geht. Allerhöchstens einmal in der Woche ist das der Fall. Die Ursache für die Schmerzen, an denen die Bremerin leidet, liegen fast 30 Jahre zurück. Zumindest haben sie in dieser Zeit ihren Anfang genommen, wie sie sagt. Damals hat die heute 53-Jährige als Bürokauffrau gearbeitet. „Das bedeutete: Acht bis teilweise zehn Stunden lang an der Schreibmaschine sitzen und tippen. Jeden Tag. Immer die gleichen Bewegungen“, beschreibt sie ihren früheren Arbeitsalltag.

Iris Piechaczek-Moustafa hat damals, als sie an der Schreibmaschine saß und als Ergonomie am Arbeitsplatz noch kein so präsentes Thema wie heute war, ein sogenanntes RSI-Syndrom entwickelt. Diese Diagnose hat sie allerdings erst viel später erhalten. Die Abkürzung steht für die englischsprachige Bezeichnung Repetitive Strain Injury, was übersetzt bedeutet: Verletzung durch wiederholte Belastung.

Physiotherapeut hält Bezeichnung für zu oberflächlich

„Als Ursache gelten vor allem wiederholte schnelle, gleichförmige Bewegungen, die das betroffene Gewebe schädigen“, erklärt Patrick Köhler, Physiotherapeut im Zentrum für Physikalische Medizin am Rotes Kreuz Krankenhaus (RKK) Bremen. „Jahrelange immer gleiche Tätigkeiten an der Tastatur, an der Computermaus, aber auch bei anderen immer gleichen Bewegungsabläufen mit Händen und Armen können dazu führen, dass winzige Verletzungen an den beteiligten Muskeln und Sehnen entstehen.“ Dazu komme sehr oft eine ungünstige Haltung, etwa nach vorn gebeugtes Sitzen am Schreibtisch.

Heute wird bei dem RSI-Syndrom umgangssprachlich auch vom Mausarm gesprochen – weil sich die Schreibtischarbeit in der Regel vor dem Computermonitor abspielt. Der Bremer Physiotherapeut hält die Bezeichnung allerdings für zu oberflächlich: „Nicht nur Menschen, die an der Computer-Tastatur tippen oder mit der Maus klicken, sind davon betroffen. Auch wer beispielsweise am Fließband arbeitet und dort jeden Arbeitstag über mehrere Stunden die gleichen Bewegungen mit Händen, Armen und Schultern ausführt, gehört zur Risikogruppe“, betont er.

Die Folge seien Schmerzen, die sich je nach eintönigem Bewegungsablauf in den Händen, Unterarmen, Ellenbogen, Oberarmen, Schultern, Nacken und der unteren Halswirbelsäule bemerkbar machen können. Köhler: „Ursache sind Mikroverletzungen. Der Körper ist nicht für diese fast täglich über Stunden wiederholten und eintönigen Bewegungen konstruiert. Im Grunde handelt es sich um einen Missbrauch des Bewegungsapparats. Das RSI-Syndrom ist eine sehr komplexe Geschichte.“

Die Symptome hängen nach Angaben des Physiotherapeuten davon ab, welche Bewegungen der jeweilige Arbeitsplatz erfordere. Die Beschwerden bei einem Mausarm – also wenn vor allem am Computer gearbeitet wird – können Muskeln, Sehnen, Gelenke oder auch das Bindegewebe belasten. Köhler: „Das kann sich zum Beispiel als Schmerzen im Unterarm oder am Handrücken bemerkbar machen. Auch Kraftlosigkeit, Kribbeln, Taubheitsgefühle oder ein Ziehen in Armen oder Händen zählen zu den möglichen Symptomen. Und: Die Schmerzen können bis in Schultern und Nacken ausstrahlen.“

Arbeitsplatz sollte ergonomisch günstig gestaltet werden

Das Risiko bei Mausarm oder RSI-Syndrom ist laut Köhler, dass die Beschwerden chronisch werden können. Deshalb sei es wichtig, dass sich Betroffene frühzeitig an einen Profi wenden. Die Diagnose ergebe sich vor allem aus dem Beschwerdebild und dem ausführlichen Gespräch mit den Patienten. Um andere Erkrankungen auszuschließen, könnten auch bildgebende Verfahren eingesetzt werden. „Wichtige Frage im sogenannten Anamnese-Gespräch ist: Wie arbeiten Sie?“, betont der Physiotherapeut. „Denn: Die Bedingungen am Arbeitsplatz liefern in der Regel die Antwort.“

Die Bedingungen am Arbeitsplatz spielen auch bei der Therapie eines Mausarms die entscheidende Rolle: „Zunächst einmal sollte er ergonomisch günstig gestaltet werden. Das können etwa Auflagen für Handballen und Unterarme sein, spezielle Tastaturen, die richtige Höhe von Monitoren. Und natürlich die Körperhaltung am Schreibtisch“, zählt Köhler auf. Ein weiterer Therapieschritt zielt darauf ab, die gewohnten Bewegungsmuster zu ändern. Konkret bedeute das: immer wieder aufstehen, regelmäßig Pausen machen, etwa beim Telefonieren aufstehen, Drucker und andere Geräte so platzieren, dass man den Schreibtisch verlassen muss.

„Muskeln und Sehnen sollen sich dadurch erholen können“, betont Köhler. Auch Kraft-, Entspannungs- und Bewegungsübungen für Hände, Arme und Schultern seien hilfreich. Köhler: „Medikamente können meist nur kurzfristige Linderung verschaffen. Wird an den Bewegungsabläufen nichts geändert, treten die Beschwerden in der Regel wieder auf – und im schlimmsten Fall werden sie chronisch.“

So wie bei Iris Piechaczek-Moustafa. „Schmerzen in Armen, Schultern und Nacken gehören zu meinem Alltag. In meinem früheren Beruf kann ich schon lange nicht mehr arbeiten, und der Einstieg in einen anderen Beruf ist mir aus eben diesen Gründen nicht gelungen. Ich bin nicht mehr voll einsatzfähig.“ Die Bremerin kämpft seit Jahren dafür, dass das RSI-Syndrom als Berufskrankheit anerkannt wird. Bislang erfolglos. Seit dem Jahr 2000 leitet sie eine Selbsthilfegruppe; Anliegen ist es, mit anderen Betroffenen über die beruflichen Möglichkeiten bei einem RSI-Syndrom in den Austausch zu kommen. Interessierte können sich beim Netzwerk Selbsthilfe unter der Telefonnummer 04 21 / 70 45 81 melden.