Maisernte in Illinois: Futtermittel, das den US-Bauern früher von chinesischen Unternehmen abgenommen wurde, kommt nun häufiger nach Europa. Das freut auch Betriebe in Niedersachsen. (Acker/Reuters)

Bremen. Wenn Dänemark Grönland nicht an die USA verkaufen will, sage ich meinen Staatsbesuch eben ab – so in etwa lässt sich der jüngste Tweet von Donald Trump zusammenfassen, mit dem er vielerorts für Verwunderung und Ratlosigkeit gesorgt hat. Nicht nur in Dänemark, auf der gesamten Welt sind die Befindlichkeiten des US-amerikanischen Präsidenten ein Thema.

Auch die Chefs von vielen Unternehmen in Bremen und Niedersachsen machen sich über Trump Gedanken – und das hat mitunter Folgen für das Geschäft dieser Firmen. Denn mittlerweile ist das Vertrauen in die Vereinigten Staaten als zuverlässigen Handelspartner gering. Das geht aus einer Untersuchung der Commerzbank hervor, die Unternehmer in Deutschland zu ihrem internationalen Geschäft befragt hat.

„Die Politik von Trump wirkt tief in das Geschäft hinein“, sagt Stefan Burghardt, Niederlassungsleiter der Commerzbank Bremen und zuständig für das Firmenkundengeschäft. Früher hätten Unternehmen die USA als sicheren Handelspartner wahrgenommen. Das habe sich nun gewandelt. „Massiv“ sogar, wie Burghardt sagt.

In Zahlen heißt das: Nur neun Prozent der insgesamt 2000 bundesweit befragten Unternehmen bewerten die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in den USA als sehr gut oder gut; 17 Prozent nennen sie hingegen mangelhaft.

Was Burghardt zusätzlich überrascht: Andere Länder liegen nun vor den USA, auch solche, bei denen man es wohl eher nicht erwartet hätte. Zwölf Prozent halten die Rahmenbedingungen in Russland für sehr gut oder gut, allerdings auch 21 für mangelhaft. Noch deutlicher vor den USA liegt China mit 33 Prozent Zustimmung – obwohl es hier rein rechtlich schwerer sei, Geschäfte zu machen als in den USA, etwa durch Unsicherheiten beim Schutz für geistiges Eigentum oder den Zwang, ein Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen eingehen zu müssen. „Dafür halten viele die Chinesen für zuverlässig“, sagt Burghardt.

Die Zuverlässigkeit vermissen viele Unternehmer mittlerweile offenbar auch in Großbritannien. Obwohl der Staat noch in der Europäischen Union ist, geben nur noch neun Prozent der Befragten an, dass sie ihn als verlässlichen Handelspartner einschätzen. Hintergrund dürfte wohl der noch immer unklare Verlauf des Brexits sein. Gleichzeitig ist Großbritannien für 23 Prozent der Unternehmen aus Bremen und Niedersachsen ein Absatzmarkt.

Die Firmen aus der Region, das wird aus der Analyse deutlich, sind darauf eingestellt, dass das Geschäft wohl schwerer werden wird. Ein Großteil geht davon aus, dass die Planungssicherheit abnehmen und die Konjunktur sich eintrüben wird. Auch mit zunehmenden Handelsbarrieren in Auslandsmärkten rechnen viele.

Diese Barrieren sieht fast ein Drittel der Unternehmen allerdings auch als Chance. Burghardt nennt ein Beispiel: Durch den Handelsstreit zwischen China und den USA sei es auf beiden Seiten zu Zöllen gekommen. So hätte sich der Import von Futtermittel für chinesische Firmen deutlich verteuert und sei nicht mehr attraktiv; die Hersteller in den USA würden sich daher neue Absatzmärkte suchen. Das freue wiederum die Lebensmittelindustrie, weil mehr Futtermittel auf dem Markt sei und dadurch die Preise sinken. Vor allem Unternehmen im Weser-Ems-Gebiet, wo es viel Tierhaltung gibt, profitierten davon.

Ein Patentrezept für die internationalen Spannungen und die Unsicherheiten scheinen exportierende Unternehmen aber noch nicht gefunden zu haben. Sie bereiten sich vielfältig vor. Dazu zählt laut Studie etwa die Suche nach neuen Vertriebsmöglichkeiten und die Digitalisierung von Prozessen. Mehr als zwei Drittel planen aber auch, die Preise anzupassen oder anders zu kalkulieren; 63 Prozent wollen sich bei ihrem Geschäft auf die Kernprodukte konzentrieren.