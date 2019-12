Der Unternehmer Josef Bünger ist im Alter von 68 Jahren gestorben. In seinem Ferienhaus auf Madeira soll er Ende November eingeschlafen sein. Über Bremen hinaus war Bünger als der „Werder-Bäcker“ bekannt. Die Rechte dafür hatte sich der Fußballfan vom Verein gekauft. Viele Jahre lebte Josef Bünger, der aus Bethen bei Cloppenburg kam, am ­Osterdeich – mit Blick auf das Weserstadion.

Dort habe Bünger regelmäßig Spiele geschaut, sagt Jürgen L. Born, der frühere Vorsitzende der Werder-Geschäftsführung, über ihn. „Er war ein Typ, mit dem man viel Spaß haben konnte, der tausend Ideen hatte und sehr viel bewegt hat.“ Seit vielen Jahren waren die beiden befreundet und noch vor Kurzem zusammen auf einer Golfreise in der Türkei. Für Freunde sei Josef Bünger „Jupp“ gewesen. Auf Geburtstagen hielt Born Reden auf Bünger – der habe Scherze auf seine Kosten mit Humor genommen. „Er hat darüber königlich gelacht. Er war für Schabernack zu haben.“ Um seine Familie habe er sich immer sehr gekümmert.

Besondere Begegnung in den USA

Born erinnert sich besonders gerne an eine zufällige Begegnung der beiden in New York: Bünger besuchte seinen Sohn, der dort studierte, und Born seine Tochter. Der „Werder-Bäcker“ lud alle zu einem Rundflug über die Stadt im Helikopter ein.

An diesem Donnerstag wird Josef Bünger auf dem Friedhof in Bethen beigesetzt. Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Bremen, Andreas Meyer, erlebte den Unternehmer als engagierten Bäcker, der sich für sein Gewerk eingesetzt habe: „Er hat mit seinen Konzepten die Menschen begeistert.“ Bis vor drei Jahren war Bünger offizieller Werder-Bäcker bis die Zusammenarbeit auslief. „Er hat sich das W auf der Tüte gekauft“, sagt Jürgen L. Born. Büngers Erfindung, das Werder-Brot, sei legendär. „Ich hoffe, dass es noch viele Jahre weitergebacken wird und wir uns viele Jahre weiter an ihn erinnern.“