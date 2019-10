Die Autozulieferer geraten zunehmend unter Druck. Brose fertigt in Bremen Türsysteme. (David-Wolfgang Ebener/DPA)

Der Autozulieferer Brose will rund 2000 Arbeitsplätze bis Ende 2022 in Deutschland abbauen. Betroffen sind vor allem die Standorte Bamberg, Hallstadt, Coburg, Würzburg und Berlin, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Außerdem soll die Fertigung von Schließsystemen von Wuppertal verlegt werden. Stellenstreichungen in Bremen stehen derzeit laut Unternehmen nicht zur Debatte. Auf Anfrage des WESER-KURIER teilte ein Sprecher mit: „Für das Werk in Bremen sieht Brose aktuell keinen Handlungsbedarf.“

Am Standort in der Hansestadt werden Türsysteme hergestellt. Schon im Sommer hieß es, dass die abschwächende Konjunktur in der Bremer Produktion spürbar sei, allerdings von einem insgesamt hohen Niveau kommend. Es zeigt sich, dass die Probleme der Autohersteller längst die Zulieferer erreicht haben: Der Druck wird an die Industrie weitergegeben. In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder schlechte Nachrichten – von Gewinnwarnungen bis zur Ankündigung von massivem Stellenabbau – auch von den Branchengrößen wie Continental und Schaeffler.

Der globale Wettbewerb zwinge Brose zur Verlagerung von Arbeit in Niedriglohnländer, erklärte Kurt Sauernheimer, Vorsitzender der Geschäftsführung am Donnerstag. Der Wandel der Autoindustrie, ein rückläufiger Markt – insbesondere in China –, globaler Preisdruck, aber auch interne Ursachen beeinträchtigten die Geschäftsentwicklung bei Brose, hieß es in einer Mitteilung. Das Unternehmen beschäftigt 26 000 Mitarbeiter in 23 Ländern. Davon sind es in Bremen rund 160. Brose entwickelt und fertigt mechatronische Systeme für Fahrzeugtüren und -sitze sowie Elektromotoren und Elektronik, unter anderem für Lenkung, Bremsen, Getriebe und Motorkühlung.