Hier soll der OTB entstehen, im Hintergrund ist Bremerhaven zu erkennen. (Frank Thomas Koch)

Für sein Dossier zum geplanten Offshore-Terminal in Bremerhaven (OTB) ist der WESER-KURIER vom Bund der Steuerzahler für Niedersachsen und Bremen mit dem Journalistenpreis „Die spitze Feder“ ausgezeichnet worden. Drei Redakteure, die an dem Dossier beteiligt waren, nahmen den Preis am Dienstagabend in Hannover bei einer feierlichen Verleihung entgegen.

Gewürdigt wurde, wie es dem Team von insgesamt sechs Journalisten gelungen ist, die jahrelangen Bemühungen des Bremer Senats um den Bau eines Schwerlasthafens für die Windkraftindustrie nachzuzeichnen. Im Fokus stand dabei, dass an dem Plan für das 180-Millionen-Projekt auch dann noch festgehalten wurde, als längst klar war, dass der OTB nicht gebaut werden darf.

Land Bremen hat Berufung eingelegt

Die Gerichte hatten in zwei Eilverfahren und zuletzt auch im Hauptsacheverfahren den Planfeststellungsbeschluss für rechtswidrig erklärt, weil Zweifel am Bedarf bestehen und vor diesem Hintergrund ein so schwerwiegender Eingriff in die Natur nicht zu rechtfertigen wäre. Das Land Bremen hat zwar Berufung gegen die Entscheidung eingelegt. Doch erstens dürfte der Weg durch die Instanzen noch viele Jahre beanspruchen. Und zweitens haben sich die politischen Vorzeichen geändert. Hinter dem OTB in seiner ursprünglich geplanten Form steht mittlerweile nur noch die SPD. Alle anderen Parteien sind abgerückt, auch die Grünen als bisheriger Koalitionspartner der SPD. Die größte Investition des Senats in der laufenden Legislaturperiode hat sich zumindest unter Rot-Grün erledigt.

Im Laufe der Planung sind mehr als 25 Millionen Euro ausgegeben worden – unter anderem für Rammarbeiten, Naturausgleich, Konzessionsverfahren, Kampfmittelbeseitigung, Projektsteuerung und Ausfallhonorar für die beauftragten Baufirmen. Für den OTB wurde ein Regionalflugplatz geschlossen. Der dort beheimatete Aero-Club hätte dagegen klagen können, sah aber davon ab, nachdem der Senat den Verein mit rund drei Millionen Euro abgefunden hatte.

Das achtseitige und jetzt preisgekrönte Dossier enthält Stellungnahmen, Berichte, eine Chronologie, ein Interview mit Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) und die große Reportage. An Günthners Haltung hat sich in der Zwischenzeit nichts verändert: „Der OTB war und ist ein sorgfältig geplantes Projekt“, sagte der Senator im Februar, wenige Stunden nachdem er mit seiner Behörde vor Gericht eine neuerliche Schlappe hatte einstecken müssen. Der Schwerlasthafen sei durch äußere Umstände in schweres Fahrwasser geraten. Günthner meinte die Klage der Umweltschützer.

Als das Dossier produziert wurde, gab es in Bremerhaven mit Senvion und Adwen noch zwei Unternehmen aus der Windkraftbranche. Weserwind und Power Blades hatten bereits aufgegeben. Adwen folgte ihnen nach, und Senvion ist in der Insolvenz, hat aber noch einmal eine Kapitalspritze bekommen.

Die Autoren des Dossiers: Maren Beneke, Peter Hanuschke, Jürgen Hinrichs, Norbert Holst, Philipp Jaklin, Leonie Ratje. (wk)

